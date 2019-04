UE a aprobat achiziţionarea de către grupul Liberty a celor 7 combinate ArcelorMittal din Europa, inclusiv cel din Galaţi

Uniunea Europeană (UE) a aprobat oferta făcute de Liberty pentru achiziţia a şapte combinate siderurgice deţinute de ArcelorMittal. Drept urmare, GFG Alliance şi-a anunţat intenţia de a integra mai multe afaceri în domeniul oţelului, ingineriei şi mineritului într-o singură entitate globală.

Tranzacţia a fost semnată la începutul lunii octombrie 2018, iar reprezentanţii Liberty deja au vizitat România, inclusiv Sanjeev Gupta, şi s-au întâlnit cu reprezentanţi ai autorităţilor, anunţând că doresc să investească pentru a majora cu o treime capacitatea de producţie de la Galaţi, în următorii trei ani.

„Am ajuns într-un moment important, în care o nouă pagină de istorie se scrie pentru Combinat: Comisia Europeană a aprobat tranzacţia dintre grupurile ArcelorMittal si Liberty House după ce, în ultimele luni, a supravegheat atât procesul complex de vânzare, cât şi operaţiunile noastre curente. Această schimbare înseamnă creşterea producţiei şi deschide numeroase oportunităţi pentru noi. Procesul de transfer de proprietate se va finaliza curând. Vom avea o nouă identitate, cea a Grupului Liberty, însă valorile noastre ramân aceleaşi. Toate angajamentele faţă de clienţi sau furnizori ramân neschimbate. Cu ajutorul partenerilor noştri am reuşit să ne consolidăm poziţia pe piaţă în ultimul an, în care activitatea a fost autonomă faţă de ArcelorMittal”, a declarat Bogdan Grecu, directorul general al Combinatului Siderurgic Galaţi.

Noua entitate va acoperi activele din Marea Britanie, Europa şi Australia. Noul conglomerat va include toate activităţile din domeniul siderurgic şi al ingineriei în Marea Britanie, activităţile siderurgice din Whyalla, o serie de mine de aur şi mine de cocs metalurgic din Australia şi, odată finalizată tranzacţia, cele şapte combinate siderurgice achiziţionate de la ArcelorMittal în Europa.

Noul grup format va exclude afacerile GFG în domeniul reciclării şi al materialelor pentru construcţii deţinute în Australia şi SUA.

În prezent, aceste companii există separat în cadrul Alianţei GFG, dar cu un obiectiv de producţie de oţel de 20 Mtpa. Fuziunea şi integrarea planificate vor face ca Liberty să ajungă între primii 10 producători de oţel din afara Chinei, estimează reprezentanţii alianţei.

„Prin această achiziţie devenim al treilea producător de oţel din Europa. Suntem un grup ambiţios şi continuăm să evoluăm. (..) În noua structură vom fi un campion global, având capabilităţi integrate, care va transporta minereu de fier, cocs metalurgic şi produse semifabricate din Australia la facilităţile de producţie şi la oţelăriile globale, cu obiectivul de a deveni una dintre cele mai competitive şi complet integrate companii producătoare de minereu şi oţel din lume, de la materie primă la produse finite de înaltă calitaten”, a spus Sanjeev Gupta, preşedintele executiv al GFG Alliance.

Capacitatea de producţie globală a Liberty include o poziţie puternică în Regatul Unit ca producător de oţel şi furnizor de componente pentru sectoare precum auto, aviaţie, apărare şi energie regenerabilă. Liberty Steel Primary din Australia este unul dintre cei mai importanţi producători de oţel feroviar şi de armături de oţel pentru industria de infrastructură şi construcţii şi se află în continua creştere. În decembrie 2018, compania a anunţat planuri de construire a unei fabrici de ultimă generaţie în Australia de Sud cu o capacitate de 10 Mtpa. În plus, achiziţia activelor ArcelorMittal din Europa va creşte capacitatea de producţie a Liberty pe o gamă completă de produse plate şi lungi.

„Ca parte a alinierii strategice a activelor internaţionale şi pentru a-şi optimiza achiziţia semnificativă de facilităţi de producţie, GFG Alliance a finalizat prima etapă în reorganizarea strategiei sale de achiziţii pe zona de energie şi soluţiile de finanţare aferente. Astfel, GFG Alliance a obţinut refinanţarea a aproximativ o tremie din obligaţiunile pe termen lung din Marea Britanie, iar pe restul la va refinanţa în a treia parte a anului, sau chiar mai devreme”, au subliniat reprezentanţii Liberty.

GFG Alliance are sediul central la Londra, fiind un grup internaţional de companii fondate şi conduse de familia britanică Gupta. GFG Alliance are o cifră de afaceri anuală de peste15 miliarde de dolari şi 15.000 de angajaţi. Grupul are mai multe linii de business în industrii precum energie, metalurgie, inginerie, resurse naturale şi servicii financiare, toate unite de o strategie de business comună. Alianţa este formată din Liberty, care oferă servicii în zona industrială şi metalurgică, SIMEC, care oferă servicii de infrastructură, Wyelands – servicii financiare şi bancare, JAHAMA – divizia de real estate a grupului şi fundaţia GFG, care are ca obiectiv crearea şi retenţia de talente în zona de industrie şi inginerie. Achiziţia activelor ArcelorMittal din Europa va creşte forţa de muncă a companiei la aproximativ 30.000 de angajaţi şi la o cifră de afaceri de peste 20 de miliarde de dolari.

