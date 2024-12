Un lanţ de cafenele din România ar putea ajunge pe locul 4-5 în Europa

Astăzi, cu circa 600 de unităţi, 5 to go este al şaptelea cel mai extins lanţ de cafenele din Europa. Ţinta este ca în circa cinci ani să ajungă pe locul 4 sau pe 5, în contextul în care podiumul este greu accesibil, fiind ocupat de giganţi cu mii de unităţi fiecare, anunţă Ziarul Financiar.

Pachetul majoritar de acţiuni al reţelei de cafenele 5 to go, cel mai extins jucător din piaţa de profil din România, a fost vândut către două fonduri de investiţii – Invenio Partners din Bulgaria şi ACP din Polonia. Pentru Invenio Partners, aceasta este prima tranzacţie directă pe plan local, în timp ce ACP (fostul Mezzanine Ma­nagement) are deja mai multe dealuri la activ în România.

Compania 5 to go trece astfel printr-o a doua tranzacţie în doar zece ani de activitate, acum cinci ani fiind cumpărat un pachet minoritar de către un alt fond, Mozaik Investments, care îl are printre fondatori pe Sacha Dragic, cel care a pus şi bazele Superbet.

„Nu ne-am propus să vindem pachetul de acţiuni după fix cinci ani, însă dezvoltarea 5 to go s-a petrecut mai repede decât am estimat iniţial. Aşadar, compania a ajuns într-un nou ciclu de dezvoltare. Am discutat la început de 2024 cu echipa 5 to go şi Radu (Savopol – n. red.) ne-a spus atunci că vrea o expansiune regională în următorii 4-6 ani. Astfel, am ajuns la concluzia că firma are nevoie de un nou set de investitori“, spune Vlad Buşilă, unul dintre fondatorii Mozaik Investments. El adaugă că fondul stă, de regulă, între cinci şi şapte ani în acţionariatul unei companii, dar acum, această tranzacţie a avut la bază dorinţa fondatorilor de a accelera dezvoltarea dincolo de graniţe.