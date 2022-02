UN MIT SPULBERAT de economistul Veaceslav Ioniţă: „Oamenii spun că cel mai mult exportăm în Rusia. A fost adevăr 20 de ani în urmă!”

Economistul Veaceslav Ioniţă devoalează într-un interviu pentru Aleph News în ce fel criza ruso-ucraineană afectează securitatea energetică a Republicii Moldova.

Are Republica Moldova legislaţia necesară ca să-şi poată rezolva problema de securitate energetică? Este România o soluţie de securitate pentru Republica Moldova?

„Din păcate, noi suntem dependenţi de ceea ce se întâmplă în Ucraina. Republica Moldova importă 97-98 % din toate resursele energetice. (…) Anul 2006, când Rusia a intrat într-un război economic cu Ucraina, lovitura am primit-o noi. Nu a avut Ucraina gaz, nu am avut noi gaz. O alternativă nu există. Republica Moldova nu are legislaţia necesară ca să-şi poată rezolva problema de securitate energetică şi aici avem de lucrat.”

Veaceslav Ioniţă: „La noi s-a lucrat ca în junglă şi acum plătim costul iresponsabilităţii de 30 de ani”

„România are capacităţi neutilizate de stocare a gazului de trei miliarde de metri cubi, noi consumăm un singur miliard de metri cubi. România ar fi o soluţie de securitate pentru Republica Moldova şi aici cred faptul că Guvernul României ar putea veni cu această soluţie: companiile private din România. Inclusiv, Bursa Română de Mărfuri. De asta avem nevoie. La noi s-a lucrat ca în junglă şi acum plătim costul iresponsabilităţii de 30 de ani.”

Ce spune Veaceslav Ioniţă în privinţa racordării Republicii Moldova la economia / piaţa României? Care sunt cele mai profitabile sectoare in care Republica Moldova poate atrage capitalul privat românesc?

„Haideţi să spunem aşa, oricât ar fi de straniu, tot ce înseamnă spaţiu comun cu România, noi am avansat destul de puternic. Alta este că lucrul acesta nu este conştientizat. Am făcut astăzi o prezentare a unui sondaj public şi oamenii spun că cel mai mult exportăm în Rusia. Este un adevăr, însă a fost adevăr 20 de ani în urmă.

Din 2015, creşterea exporturilor moldoveneşti a avut loc în special în România, pe locul doi este Germania. În prezent, România este detaşat cel mai mare partener comercial al Republicii Moldova. Vorbim doar la capitolul exporturi”, explică Veaceslav Ioniţă.

Veaceslav Ioniţă: „Văd integrarea pe ambele direcţii. Deja avem capital din Republica Moldova care vine în România”

„Capitalul românesc a venit în sectorul bancar, în diferite domenii cum ar fi comerţul, satisfacerea consumului populaţiei, mărfuri de larg consum. Eu văd integrarea pe ambele direcţii. Deja avem capital din Republica Moldova care vine în România. Pe lângă CEC, au venit două bănci din România în Moldova, este şi o bancă din Republica Moldova care vrea să vină în România. Asta înseamnă integrare economică, însă sunt multe companii mari care au dorit să intre în România din Republica Moldova, dar nu au reuşit.”

„Cred că Republica Moldova va fi o ţară bună atunci când capitalul românesc se va simţi bine în Moldova”

„Credinţa mea mare este că, capitalul public, în cazul ăsta banul poporului român pe care-l gestionează Guvernul trebuie să fie un vârf de lance care aduce în urma lui capitalul privat. În zadar Guvernul României depune eforturi ca să ajute Republica Moldova dacă aceasta nu se manifestă prin crearea unui mediu unde şi capitalul românesc se simte bine. Cred că Republica Moldova va fi o ţară bună atunci când capitalul românesc se va simţi bine în Moldova. În efortul pe care-l depun autorităţile trebuie să lucrăm pe dimensiunea securităţii sistemului financiar”, conchide economistul Veaceslav Ioniţă.