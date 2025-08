Tinerii nu înțeleg sistemele tradiționale de pensii, dar văd atractive investițiile în criptomonede

MEDIAFAX: Care sunt principalele bariere care îi țin pe tineri departe de economisirea pe termen lung? În ce măsură lipsa de încredere în sistemele tradiționale contribuie la acest blocaj?

Gracy Chen: De departe, principala barieră care îi împiedică pe cei tineri să economisească și să-și gândească pe termen lung viitorul financiar este educația, iar aici mă refer inclusiv la partea practică. Și nu este vina lor. Mulți dintre ei nu au avut ocazia, încă din școală, să învețe abilități esențiale precum gestionarea banilor, principiile de bază ale investițiilor sau subtilitățile planificării financiare pe termen lung.

În plus, trebuie să recunoaștem, fie că ne place sau nu, că încrederea în sistemele financiare tradiționale este tot mai fragilă, din varii motive. Putem menționa aici inflația, instabilitatea economică, dar și percepția potrivit căreia aceste sisteme nu mai răspund nevoilor generației digitale.

Un studiu recent realizat de Bitget Research, axat pe sistemele de pensii, dar care oferă concluzii relevante și pentru investițiile pe termen lung, susține ferm această idee. Conform cercetării, doar 14% dintre respondenți erau familiarizați cu sistemele tradiționale de pensii, iar un procent covârșitor de 72% au recunoscut că nu înțeleg cum funcționează fondurile de pensii. Mai mult, 79% dintre tinerii participanți la studiu au declarat că preferă forme alternative de investiție pentru viitorul lor financiar. Aceste rezultate reflectă o îngrijorare clară a noii generații cu privire la eficiența scăzută a instituțiilor financiare tradiționale și a sistemelor publice de pensii, invocând frecvent inflația și incertitudinea economică drept factori majori care îi determină să se orienteze spre active digitale.

Experiența mi-a confirmat faptul că tinerii caută transparență, accesibilitate și control asupra propriilor fonduri. Tocmai de aceea, alternative precum criptomonedele sau platformele de investiții descentralizate sunt atractive generația mai tânără, oferind o posibilă soluție pentru neajunsurile pe care le identifică în sistemele financiare convenționale.

De ce atrag activele digitale noile generații

MEDIAFAX: Ce anume face ca investițiile în active digitale, precum criptomonedele, să fie atât de atractive pentru generațiile tinere?

Gracy Chen: Interesul generațiilor tinere față de activele digitale și întregul univers pe care acestea îl reprezintă nu este întâmplătoare, ci este rezultatul unei combinații de factori, după părerea mea. Pot menționa aici mentalitate, tehnologie și dorința de control.

Este important să înțelegem că tinerii de azi au crescut într-o lume digitală, ei fiind obișnuiți cu soluții rapide, intuitive și accesibile de oriunde. Ei bine, criptomonedele și activele digitale le oferă exact asta, adică o alternativă la sistemele financiare tradiționale, care li se par adesea rigide, lente și greu de accesat.

Totuși, dincolo de tehnologia pe care tinerii o înțeleg, este vorba de și despre o altă mentalitate. Ei vor să-și gestioneze banii singuri, fără intermediari, să înțeleagă exact unde investesc și să aibă acces permanent la propriul portofoliu.

Mai mult, natura inovatoare și ritmul accelerat de creștere al pieței cripto oferă un potențial semnificativ de randamente ridicate, comparativ cu piețele tradiționale. Atunci când active precum Bitcoin înregistrează o creștere de 80% într-un singur an, în contrast cu cele 18% ale indicelui S&P 500 în aceeași perioadă, atractivitatea este evidentă. Această atracție este accentuată de condițiile dificile actuale, precum inflația persistentă și instabilitatea geopolitică, care fac ca perspectivele de creștere mai mari să fie și mai căutate.

Educația financiară în Europa Centrală și de Est: decalaje și greșeli frecvente

MEDIAFAX: Cum ați descrie nivelul actual de educație financiară în Europa Centrală și de Est? Care sunt cele mai frecvente lacune sau greșeli care afectează deciziile tinerilor investitori?

Gracy Chen: Nivelul educației financiare în Europa, inclusiv Centrală și de Est, este vizibil inegal, chiar dacă se observă semne clare de evoluție. Un studiu recent Eurobarometru a arătat că doar 18% dintre cetățenii UE au un nivel ridicat de educație financiară, iar 64% se situează la un nivel mediu, ceea ce indică în continuare un decalaj semnificativ în cunoștințele financiare generale.

În multe zone din Europa Centrală și de Est, observăm o generație tânără tot mai interesată de gestionarea propriilor finanțe și de explorarea oportunităților de investiții. Totuși, acest interes în creștere nu este susținut de o bază educațională formală, deoarece sistemele tradiționale de învățământ integrează educația financiară în programele școlare fie superficial, fie deloc. Drept urmare, accesul tinerilor la informații corecte și complete despre finanțe este limitat.

Cele mai frecvente greșeli în rândul tinerilor investitori provin direct din lipsa unei baze solide de cunoștințe, ceea ce duce la absența unei strategii clare, pe termen lung. Mulți tineri, de exemplu, amână să investească, crezând în mod eronat că au suficient timp la dispoziție, pentru ca mai târziu să devină interesați într-un moment mai puțin favorabil.

Atunci când încep, totuși, să investească, deciziile lor sunt adesea impulsive, puternic influențate de trenduri virale și promisiuni de câștiguri rapide, ceea ce duce la bine-cunoscutul fenomen „FOMO” (frica de a rata o oportunitate). Această capcană se traduce prin urmărirea sentimentului de piață și a recomandărilor din social media, fără o cercetare riguroasă sau o evaluare critică a sustenabilității investițiilor respective. Toate acestea subliniază nevoia urgentă de programe de educație financiară care să le ofere tinerilor instrumentele necesare pentru a lua decizii informate și strategice.

Este realistă o pensie în criptomonede în Europa de Est?

MEDIAFAX: Într-o regiune în care modelul tradițional de pensie este încă dominant, cât de realistă vi se pare adoptarea unui concept precum pensia în criptomonede în Europa Centrală și de Est? Ce ar putea convinge oamenii să aibă încredere într-o astfel de alternativă?

Gracy Chen: Adoptarea unui concept precum pensia în criptomonede în Europa Centrală și de Est poate părea, la prima vedere, o idee îndrăzneață, mai ales într-o regiune în care modelul tradițional, prin sistemele publice sau fondurile de pensii private, este adânc înrădăcinat. Însă schimbările sociale și economice rapide, dar mai ales neîncrederea tot mai mare în sustenabilitatea pe termen lung a acestor sisteme tradiționale, creează terenul propice pentru alternative.

Generațiile tinere, în special, încep să își asume mai mult controlul asupra viitorului lor financiar și privesc criptomonedele nu doar ca pe un instrument de investiție pe termen scurt, ci și ca o potențială soluție de acumulare de capital pe termen lung.

Ce ar putea convinge publicul să aibă încredere într-o astfel de alternativă? În primul rând, transparența și accesul la educație financiară de calitate. Oamenii trebuie să înțeleagă cum funcționează aceste active, ce riscuri implică și cum pot fi parte dintr-o strategie diversificată de economisire, nu tratate ca un „all in”.

Dacă această abordare este dublată de o reglementare clară și de parteneriate cu instituții credibile, ideea unei pensii digitale poate deveni nu doar realistă, ci chiar dezirabilă pentru tot mai mulți oameni din regiune.

Rețelele sociale – între informare și dezinformare financiară

MEDIAFAX: Care este impactul rețelelor sociale asupra deciziilor financiare ale tinerilor investitori? Ce mecanisme sau principii i-ar putea ajuta să filtreze conținutul și să evite deciziile emoționale?

Gracy Chen: Nu este deloc o surpriză că social media are un impact uriaș asupra modului în care tinerii investesc astăzi. Pe de o parte, acestea democratizează accesul la informație. Concret, în doar câteva secunde, poți urmări un expert în investiții din cealaltă parte a lumii sau poți afla despre un nou trend înainte ca acesta să devină mainstream. Pe de altă parte, volumul imens de conținut și lipsa de filtrare pot transforma aceste platforme într-un spațiu al deciziilor impulsive, bazate mai degrabă pe hype decât pe analiză.

Tinerii sunt expuși constant la exemple de succes uneori nerealiste sau scoase din context și riscă să creadă că investițiile sunt o cale sigură către îmbogățire rapidă. În realitate, lipsa unei gândiri strategice și a unei evaluări obiective a riscului îi poate costa scump.

Ce i-ar putea ajuta? Din nou, mă întorc la educația financiară de bază, care trebuie să fie în formate accesibile, adaptate mediului digital. La Bitget, punem accent pe conținut educațional verificat, explicat pe înțelesul tuturor, tocmai pentru a combate miturile și a încuraja o gândire analitică. În al doilea rând, promovăm principiul DYOR, adică Do Your Own Research. Orice informație de pe social media ar trebui privită critic, verificată din mai multe surse, comparată cu date concrete. Nu în ultimul rând, cultivarea unui mindset pe termen lung, bazat pe diversificare și răbdare, este esențială pentru a filtra zgomotul digital și a lua decizii mai bune.