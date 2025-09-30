Un producător român de lactate și-a deschis firmă în Dubai: vrea ca iaurtul și kefirul de Tecuci să fie cunoscute la nivel global

Donici a menționat, într-o postare pe Facebook, importanța originilor autentice ale produselor Artesana, menționând că „de acolo am pornit” și exprimându-și dorința ca, într-o zi, „kefirul de Tecuci” să devină un nume recunoscut la nivel global, similar cu jambonul de Parma sau șampania din Champagne.

Antreprenorul a explicat și motivul denumirii firmei.

„De ce Tecuci? Pentru că de acolo am pornit. Și mi s-a părut natural să duc numele orașului nostru natal până la Dubai. Poate într-o zi, la fel cum lumea cere jambon de Parma sau șampanie din Champagne, să ceară și kefir de Tecuci. Până atunci, sărbătorim primul pas: avem actele oficiale și intrăm în registrul celor care fac comerț în Dubai. Originea contează. Autenticitatea contează. Și cred că și un orășel mic din România poate ajunge un nume mare pe harta lumii, între timp poate îl scriem “măcar” pe Burj Khalifa”.

Într-o declarație pentru MEDIAFAX, Donici a menționat că provocarea principală în acest demers este logistica, având în vedere costurile ridicate ale transportului aerian și restricțiile rutiere din cauza conflictelor din regiune. Cu toate acestea, el rămâne optimist și dedicat misiunii de a aduce produsele autentice din Tecuci pe mesele consumatorilor din întreaga lume.

„Primul pas a fost firma, apoi înregistrarea produselor, în paralel discuții cu clienții. Logistica e cu siguranță provocarea cea mai mare; la prima mână am o ofertă de circa 3,5 euro pe kg, ceea ce nu e deloc neglijabil pentru produsele noastre ambalate în sticlă. Pe mare, transportul durează două luni, deoarece ruta pe Marea Roșie nu este practicabilă din cauza rebelilor Houthi din Yemen. Avem și gama de brânzeturi, care ar fi mai ușoare, fără sticlă, dar eu îmi doresc să aduc iaurtul, sana și kefirul”, a declarat Donici.

Artesana, fondată în 2012 de Alina și Daniel Donici în Tecuci, Galați, a devenit unul dintre cele mai apreciate branduri de pe piața românească de lactate artizanale, oferind produse precum iaurt, sana, kefir și brânzeturi, toate realizate din lapte integral, nepasteurizat și ambalate exclusiv în sticlă. Compania a înregistrat o cifră de afaceri de circa 11 milioane de euro în 2024, cu așteptări de 16 milioane de euro pentru 2025.

În prezent, Artesana este prezentă în peste 2.500 de puncte de vânzare din România și exportă în nouă piețe europene, inclusiv Marea Britanie, Germania, Belgia și Republica Moldova. Înființarea „Artesana Tecuci Trading FZCO” în Dubai ar putea facilita accesul pe piețele din Orientul Mijlociu și Asia, având în vedere poziționarea favorabilă a zonei și infrastructura modernă.