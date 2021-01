Vaccinul anti COVID-19 ocoleşte industria ospitalităţii, în etapa a doua. Solicitarea HORA a fost respinsă

Pentru antreprenori, vaccinul e mană cerească. Patronii din industria HoReCa abia aşteaptă să-şi imunizeze angajaţii şi să-şi repornească business-urile. Ultimele 11 luni au fost dovada că altfel nu se poate.

Daniel este preşedintele HORA şi CEO al grupului CITY GRILL. Organizaţia Patronală a Hotelurilor şi Restaurnatelor a făcut o solicitare ca angajaţii din domeniu să fie incluşi în valul 2 de vaccinare. Industria a pierdut peste 70.000 de oameni şi 3 miliarde de dolari.

„Din păcate, răspunsul nu a fost conform cu aşteptările noastre şi personalul HoReCa nu a fost inclus în această etapă, a doua”, spune Daniel Mischie.

Petru, manager al Biutiful By The Lake & Uanderful speră ca vaccinul să fie la dispoziţia industriei într-o lună.

„În discuţia cu angajaţii noştri, toţi au optat pentru a se vaccina. Din punctul meu de vedere, ar trebui să reprezentăm o prioritate în accesul vaccinului, având în vedere că vorbim de o industrie care are un flux foarte mare de oameni. Noi sperăm ca în luna martie să putem să redeschidem interioarele. Ne vom întoarce la perioada de dinainte de 2020 în decurs de patru ani”, crede Petru Dobre.

Raluca are localul Sensio Living. Ea speră, asemenea colegilor de breaslă, că vaccinul va schimba în bine viaţa pe care am dus-o în ultimul an.

„Salariaţii mei sunt persoane responsabile şi, cu siguranţă, toţi se vor vaccina, inclusiv eu”, afirmă Raluca Milin.