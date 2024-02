Vânzările de maşini electrice noi vor ajunge la 50.000 în 2030 faţă de 19.000 anul acesta

„În anul 2024, piaţa auto românească va continua să evolueze, anticipând o creştere moderată de 5,3%, reflectând o adaptare la noile dinamici economice, sociale şi politice. Chiar şi la 150.000 de autoturisme noi ce vor fi vândute în acest an, piaţa românească rămâne sub nivelul anilor 2018 şi 2019, demonstrând impactul de lungă durată al pandemiei de coronavirus. În ciuda provocărilor, autoturismele electrificate vor rămâne în centrul atenţiei, cu o creştere estimativă de 24,4%, în timp ce vânzările autoturismelor pur electrice – chiar dacă într-un ritm mai lent – vor continua să crească, ajungând la o cotă de piaţă estimată la 12.7%. Asociaţia Producătorilor şi Importa­torilor de Autovehicule (APIA) continuă să fie un pilon de referinţă în furnizarea de analize precise şi perspective vizionare asupra industriei auto din România“, susţine Dan Vardie, preşedintele Asociaţiei Produ­cătorilor şi Importatorilor de Automobile din România.

Anul trecut s-au înmatriculat 15.318 de maşini electrice noi, în creştere cu 32% faţă de 2022, iar prognoza APIA pentru 2024 indică un volum de 19.100 de unităţi.

„În acest ritm, ne aşteptăm ca în 2025 să vedem spre 30.000 de maşini electrice, iar în 2030 să ajungem la 50.000“, a spus preşedintele APIA.

Pe de altă parte, în 2024 programul Rabla Plus a înjumătăţit valoarea tichetului pentru maşini electrice la circa 5.000 de euro, faţă de 10.000 de euro până în 2023.

„Da, această înjumătăţire afectează piaţa maşinilor electrice, în special acum, la început, însă treptat era de aşteptat ca valoarea bonusului să scadă, iar oamenii să-şi dorească un automobil electric fără o susţinere neapărată. Mai mult, vom putea vedea achiziţii de maşini electrice şi fără a beneficia de Rabla Plus. Mai mult, chiar şi în aceste condiţii, având în vedere bugetul alocat de Ministerul Mediului, sunt bani pentru 25.000 de vehicule electrice în 2024, iar în acest an aşteptăm cel puţin trei noi maşini electrice pe piaţă cu preţuri de sub 25.000 de euro şi chiar sub 20.000 de euro”, a explicat Dan Vardie.

Pe de altă parte, numărul ridicat de firme care operează staţii pentru maşini electrice, concentrarea acestora în oraşe şi nu de-a lungul rutelor la nivel naţional afectează piaţa. Mai mult, Călin Popescu-Tăriceanu, fostul premier şi preşedinte de onoare al APIA, explică faptul că, de acum înainte, orice proiect de infrastructură trebuie să vină şi cu o componentă de încărcare pentru maşini electrice.

„În acest moment piaţa este frânată de lipsa infrastructurii. Pe reţelele existente de autostrăzi şi pe cele în construcţie, trebuie gândite staţii care să fie conectate de la bun început la reţeaua naţională de energie electrică, iar utilizatorul să poată şti dinainte dacă staţia este sau nu ocupată”, a spus Călin Popescu-Tăriceanu, citat de Ziarul Financiar.