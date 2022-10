Vicepreşedintele ANRE: Am demarat o acţiune de control la toţi cei şase mari furnizori de energie

Vicepreşedintele ANRE a vorbit despre întârzierea facturilor la energie şi a anunţat că la începutul acestei săptămâni instituţia „a demarat o acţiune de control la toţi furnizorii mari, la cei şase mari”.

„Pot să vă dau companiile la care, în acest moment, desfăşurăm activităţile de control: cele două de companii de furnizare ale ENEL, CEZ Vânzare, E.ON România, Electrica Furnizare şi Hidroelectrica. Suntem în control la ei. Aceste şase companii au peste 90 la sută din clienţii casnici din România. Suntem la toţi într-o acţiune de control şi, în momentul în care vom finaliza, vom şi publica rezultatele”, a declarat Zoltan Nagy.

Vicepreşedintele ANRE a mai spus că în acest an instituţia a primit peste 32 de mii de reclamaţii privind furnizarea de energie electrică şi gaze naturale şi, în urma controalelor, au fost date în total amenzi de peste 4,7 milioane de lei furnizorilor pentru nereguli.

„La furnizori, în cursul acestui an am avut, în funcţie de sesizările care au venit la noi, destul de multe acţiuni de control, verificări, chiar amenzi. Au venit la ANRE peste 32 de mii de reclamaţii, de petiţii. Ca să aveţi un termen de comparaţie, anul trecut am avut 23 de mii, în urmă cu 2 ani, puţin peste zece mii. Deci, numărul creşte, categoric, şi încă n-am ajuns la finalul anului. Din cele 32 de mii de sesizări, peste 10 mii au fost pe furnizare de energie electrică. Multe dintre aceste petiţii, odată ce am intrat noi şi am început să verificăm, s-au rezolvat fără să se finalizeze cu acţiuni de control sau cu amenzi. Totuşi, în cursul acestui an, doar pe energie electrică am aplicat amenzi în valoare de peste 2 milioane de lei, pentru diverse nereguli. Neregulile sunt, în primul rând, de facturare, în respectarea termenilor de emitere a facturilor, netransmiterea contractelor l timp sau netransmiterea notificărilor. Iar pe partea de gaze naturale, tot pe furnizare, suma se ridică undeva a 2,7 milioane de lei”, a explicat Zoltan Nagy.