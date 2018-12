Viorica Dăncilă are cifre diferite de cele ale lui Liviu Dragnea: Eu ştiu de 10 miliarde de lei pentru Fondul de Investiţii Locale

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, miercuri la Parlament, că pentru Fondul de Investiţii Locale vor fi alocate 10 miliarde lei, în contextul în care liderul PSD, Liviu Dragnea, a afirmat, luni, că bugetul pentru acest fond este de 10 miliarde de euro.

170 afişări

„Noi trebuie să avem în vedere şi dezvoltarea oraşelor, dar să ţinem cont şi de mediul rural. Eu cred că este foarte important şi am văzut că avem acest PNDL1 şi PNDL 2 a avut succes, două programe care au avut succes. Am văzut că s-au plătit toate facturile legate de PNDL dar trebuie să găsim şi alte oportunităţi de a dezvolta localităţile rămase în urmă şi tocmai în acest sens avem această abordare, pentru că acest fond de investiţii locale, care are alocată o sumă de zece miliarde de lei. Eu ştiu de 10 miliarde de lei (fiind întrebată dacă este vorba despre lei sau euro - n.r). Poate domnul Dragnea are dreptate. Eu aşa ştiam. Nu m-am uitat încă foarte atent pe cifrele din buget. Important este ca acest proiect la nivel naţional vrea tocmai ca fiecare localitate să aibă cele necesare. Vorbim de cei 10S şi încercăm să găsim mai multe modalităţi pentru dezvoltare. Eu cred că orice proiect venit pentru dezvoltarea României este un proiect important şi dacă îi intrebaţi pe primari care au fost aleşi de populaţia de acolo .vor vedea cu ochi buni această iniţiativă” a declarat Viorica Dăncilă, miercuri la Parlament.

Şeful Executivului a anunţat, la finalul şedinţei CEx al PSD de luni, că în bugetul pe 2019 se va regăsi şi un fond de investiţii locale, prin care localităţile vor putea opta pentru câte două proiecte de finanţare fiecare, pentru canalizare, apă sau renovarea şcolii. OUG ar urma să fie adoptată la prima şedinţă a Guvernului.

La rândul său, liderul PSD, Liviu Dragnea, a susţinut că ordonanţa privind fondul de investiţii locale va putea intra în prima şedinţă a Guvernlui.

„Este vorba despre investiţii pentru administraţia locală. S-a discutat şi la Neptun, dar bineînţeles că începând din seara aia nu a mai ţinut nimeni minte. În zilele următoare o să vedeţi în detaliu. Este un subiect foarte important, este o chestiune nouă în România. Urmează ca astăzi, mâine să fie finalizat şi sperăm ca în prima şedinţă de Guvern să se adopte OUG, apoi ministrul Finanţelor să vă explice foarte bine”, a precizat Dragnea.

Preşedintele social-democrat a adăugat că bugetul pentru fondul de investiţii locale este de 10 miliarde de euro.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.