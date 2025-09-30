Volumul de lemn exploatat a fost mai mic cu 2,5% în 2024 față de 2023

În volumul total de lemn rotund exploatat, ponderea cea mai mare o au speciile de foioase (59,5%), în timp ce speciile de rășinoase acoperă 40,5%.

Dintre speciile de foioase, lemnul de fag are ponderea cea mai mare, respectiv 31,1% din totalul lemnului rotund exploatat.

În anul 2024 față de anul 2023, s-a înregistrat o scădere cu 2,1% a volumului de lemn rotund, în principal din cauza faptului că: speciile de rășinoase au crescut cu doar 2,4%, având o pondere de 40,5% în volumul de lemn rotund exploatat; dar și pentru că speciile de foioase au înregistrat împreună o scădere cu 5,0%, ponderea acestora fiind de 59,5% în volumul de lemn rotund exploatat.

Volumul de lemn în anul 2024 comparativ cu anul 2023

Principala destinație a lemnului rotund a fost reprezentată de bușteni, în proporție de 47,2 %, urmată de lemnul pentru foc în proporție de 38,8%.