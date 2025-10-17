Mult dintre recipientele și ustensilele folosite în bucătărie eliberează toxine care ne pot periclita sănătatea

În fiecare zi avem tot mai multe informații despre siguranța alimentară. În prezent, se știe că nu se recomandă folosirea ustensilelor de lemn, deoarece acestea pot deveni adevărate cuiburi de bacterii și focare de contaminare încrucișată, care pot duce la intoxicații alimentare. Deși tradițional au făcut parte din orice bucătărie, porozitatea lemnului favorizează proliferarea microorganismelor, scrie Vanguardia.

Experții recomandă, de asemenea, eliminarea ustensilelor din plastic negru. Studiul “De la deșeurile electronice la spațiul locuibil: retardantele de flacără care contaminează obiectele de uz casnic sporesc îngrijorarea privind reciclarea plasticului”, publicat în Science Direct în octombrie 2024, atrage atenția asupra riscurilor acestor ustensile, deoarece pot conține substanțe retardante de flacără asociate cu probleme de sănătate precum perturbarea endocrină, cancer sau neurotoxicitate.

Marta León, o expertă în microbiotă, a avertizat asupra riscurilor ascunse din obiectele cotidiene: „O parte din ceea ce conțin ustensilele cu care gătim ajunge în farfuria noastră”. Ea atrage atenția că „poți avea grijă la ce mănânci, dar nu la ce folosești pentru gătit” și că multe femei se expun zilnic la substanțe care pot altera sistemul hormonal. „Multe ustensile pe care le folosești zilnic eliberează toxine invizibile atunci când intră în contact cu căldura, grăsimea sau alimentele acide”, explică ea.

Specialista evidențiază cele trei toxine principale prezente în bucătărie:

Teflonul – prezent în tigăile antiaderente, care eliberează „chimicale permanente”.

Plasticul – folosit în caserole, sticle sau ustensile, care poate elibera substanțe la contactul cu căldura sau în condiții nefavorabile.

Aluminiul – prezent în cratițe, cafetiere sau folie de aluminiu, care eliberează particule toxice în timpul gătitului.

Principalul risc al acestor materiale este că „conțin perturbatori endocrini”, adică substanțe care pot altera echilibrul hormonal chiar și în doze foarte mici.

Perturbatorii endocrini și efectele asupra sănătății

Acești compuși chimici intervin în funcționarea sistemului hormonal, perturbând „simfonia vitală” care permite corpului să funcționeze corect. Sistemul hormonal produce, transportă și reglează o serie de hormoni cruciali pentru sănătate, de la creștere la reproducere. Perturbatorii se găsesc în multe produse de zi cu zi, precum cosmetice, săpunuri, șampoane sau creme, motiv pentru care sunt numiți „toxine cotidiene”. Aceste substanțe pot fi absorbite prin piele și ajunge în sânge, amplificând impactul asupra organismului.

Perturbatorii endocrini mimează sau interferează cu hormonii feminini, declanșând probleme de sănătate precum tulburări menstruale, infertilitate, probleme tiroidiene, modificări ale greutății, menopauză sau alterări în maturarea foliculară. Un studiu realizat de Universitatea din Granada a analizat probe de sânge menstrual de la femei spaniole și a descoperit că în 100% dintre probe erau detectabile niveluri de trei sau mai multe substanțe perturbatoare endocrin.