Pericolul tigăilor cu antiaderente toxice: ce tigăi și oale să alegi în locul teflonului

Ani la rând, teflonul a fost regele incontestabil al bucătăriilor. Nimeni nu-i contesta practicitatea: nimic nu se lipea și era ușor de curățat. Problema nu este atât materialul în sine, cât compușii chimici utilizați în fabricarea lui, precum PFOA, care, atunci când ating temperaturi ridicate sau când suprafața se deteriorează, încep să elibereze substanțe toxice, notează .

Din fericire, există alternative mai sănătoase, durabile și, în multe cazuri, mult mai rezistente. EL PAÍS a realizat un ghid clar și practic al tigăilor și oalelor fabricate din diverse materiale, mai fiabile și sustenabile, pentru a găti fără grija reziduurilor toxice și fără a sacrifica confortul sau rezultatele gustoase ale preparatelor tale preferate.

Tigăi și oale din oțel inoxidabil

Oțelul inoxidabil este rezistent și foarte sigur. Acest material este un clasic în bucătăriile restaurantelor dintr-un motiv clar: nu eliberează substanțe toxice, durează ani întregi și se curăță ușor. Nu este antiaderent, dar dacă încălzești bine tigaia sau oala înainte de a le folosi și nu pui focul la temperaturi prea mari, poți găti fără ca mâncarea să se lipească; e doar o chestiune de a prinde îndemânarea.

Tigăi și oale din fontă

Fonta este unul dintre acele materiale care, dacă este folosit corect, poate dura o viață întreagă. La fel ca oțelul inoxidabil, nu este antiaderentă, dar garantează că nu va elibera substanțe toxice. Cel mai mare avantaj este că reține căldura într-un mod incredibil; astfel devine materialul ideal pentru rumenirea cărnii, prepararea tocanelor la foc mic sau chiar pentru coacerea pâinii de casă. Când cumperi tigăi sau oale din fontă, este important de știut că necesită ceva mai multă grijă decât alte materiale, deoarece pot rugini dacă nu le usuci bine sau le lași în medii umede.

Tigăi și oale din ceramică

Ceramica este un material la modă, deoarece oferă o suprafață antiaderentă în mod natural, fără chimicale toxice sau dăunătoare și, pe deasupra, tigăile și oalele arată mult mai bine estetic decât cele din alte materiale. Este ideală pentru gătit la temperaturi scăzute sau moderate.

De exemplu, dacă obișnuiești să pregătești pește sau ouă, ceramica este perfectă pentru ca acestea să nu se lipească și să nu se rupă. La curățare, trebuie să ții cont de faptul că nu trebuie să o pui sub apă rece atunci când este încă fierbinte, deoarece schimbările bruște de temperatură o pot deteriora.

Tigăi și oale din titan

Dacă ești dintre cei care sunt mereu pe fugă, dar le place să-și gătească propria mâncare chiar și atunci când nu au prea mult timp, tigăile și oalele cu strat de titan sunt cel mai bun aliat pentru a găti rapid fără a-ți compromite sănătatea.

Titanul este un material ușor, rezistent și complet lipsit de substanțe toxice. Deși nu este la fel de antiaderent ca ceramica, este totuși relativ simplu să gătești fără ca mâncarea să se lipească. În plus, tigăile și oalele cu bază de oțel pot fi folosite fără probleme pe plite cu inducție.