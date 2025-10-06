De ce să vizitezi Ankara, capitala Turciei? Locul unde afli povestea lui Atatürk și cum s-a format Turcia de astăzi

Pentru că tot mai multe circuite turistice din România combină vizita în Ankara cu excursii spectaculoase în Cappadocia, orașul devine o destinație din ce în ce mai atractivă pentru cei care vor să înțeleagă Turcia modernă și cum s-a format acesta.

De ce să vizitezi Ankara?

Ankara este centrul administrativ al Turciei și simbolul unei națiuni moderne. Până în 1923, capitala era Istanbul, însă Mustafa Kemal Atatürk a decis să mute centrul politic în centruș Anatoliei. Decizia a fost încărcată de semnificație: Ankara reprezenta o Turcie nouă, republicană, independentă de moștenirea otomană.

Ankara este locul unde se poate înțelege cel mai bine povestea Turciei moderne și laice. Dacă Istanbulul vorbește despre trecutul otoman și cosmopolit, capitala din inima Anatoliei este simbolul nașterii unei națiuni noi, a visului lui Mustafa Kemal Atatürk de a construi o republică independentă, orientată spre progres și modernitate.

Ankara este locul unde poți descoperi întreaga poveste a lui Mustafa Kemal Atatürk, părintele fondator al Republicii Turcia și arhitectul statului modern. În capitală, se simte cel mai puternic amprenta personalității sale: de la mausoleul monumental Anıtkabir până la muzeele care documentează lupta pentru independență și reformele sale decisive. Este locul unde înțelegi cum o țară aflată la răscruce de drumuri a fost transformată într-o republică modernă, iar spiritul lui Atatürk rămâne prezent în fiecare colț al orașului.

Astăzi, Ankara este un oraș în expansiune, cu peste cinci milioane de locuitori, bulevarde largi, clădiri guvernamentale, muzee, cartiere istorice și o viață culturală efervescentă. Un alt aspect ce iese în față la scurt timp după ce pășești în capitala Turciei este numărul mare de tineri ce aduc orașului un vibe modern. De la cafenele la noua bibliotecă( cea mai mare din Turcia) îi întâlnești peste tot.

Cum se ajunge în Ankara?

Din România, călătoria către Ankara se face, de regulă, cu o escală scurtă la Istanbul. Durata totală a drumului este de aproximativ 3–4 ore, în funcție de conexiune, ceea ce face capitala Turciei ușor accesibilă atât pentru un city break, cât și ca punct de plecare într-un circuit mai amplu prin Anatolia. Zborurile aterizează pe Aeroportul Internațional Esenboğa, aflat la circa 30–40 de minute de centrul orașului, de unde transferul se poate face rapid cu autobuzele expres, taxi sau servicii de ride-sharing. Escala la Istanbul are și un avantaj: pentru cine dorește, poate fi transformată într-o ocazie de a explora pentru câteva ore metropola de pe Bosfor, înainte de a continua călătoria spre Ankara.

Pe multe dintre aceste zboruri dintre Istanbul și Ankara vei auzi limba română. Grupuri de turiști români aleg Ankara ca primă destinație într-un circuit organizat. După ce vizitează capitala și principalele ei obiective, aceștia continuă spre regiuni spectaculoase din apropiere: Cappadocia, cu faimoasele zboruri cu balonul și orașele subterane, Hattuşa, fosta capitală a Imperiului Hitit, sau Lacul Tuz, una dintre cele mai mari întinderi de apă sărată din lume. Ankara nu este doar un oraș de descoperit, ci și o poartă ideală către alte fascinante destinații ale Anatoliei.

Unde se poate sta în Ankara?

Ankara are o ofertă variată de cazare, de la hoteluri de cinci stele până la pensiuni sau apartamente de tip boutique.

Hoteluri recomandate pentru confort și poziție centrală: Sheraton Ankara, Mövenpick Hotel, Divan Ankara.

Cazare boutique în cartiere istorice: pensiunile din zona Hammamönü, unde casele otomane au fost restaurate și transformate în locuri cu mult farmec.

Ce trebuie vizitat în Ankara?

Anıtkabir – Mausoleul lui Atatürk

Simbolul absolut al Ankarei este Anıtkabir, mausoleul fondatorului Republicii Turcia, Mustafa Kemal Atatürk. Construit între 1944 și 1953, complexul impresionează prin arhitectura monumentală și solemnitatea atmosferii. Vizitatorii pot explora muzeul dedicat vieții lui Atatürk, dar și sala centrală unde se află sarcofagul.

Este un loc încărcat de emoție, vizitat zilnic de mii de oameni: turci și străini deopotrivă. Pentru a înțelege Turcia modernă, o oprire la Anıtkabir este absolut obligatorie.

Muzeul Civilizațiilor Anatoliene (Anadolu Medeniyetleri Müzesi)

Unul dintre cele mai importante locuri de vizitat în Ankara este, fără îndoială, Muzeul Civilizațiilor Anatoliene (Anadolu Medeniyetleri Müzesi), găzduit într-un fost caravanserai otoman restaurat, aflat chiar lângă Castelul Ankarei. Acest muzeu este considerat pe bună dreptate o bijuterie a patrimoniului cultural turc și unul dintre cele mai bune muzee de arheologie din lume ( cucerind chiar titlul în 1997)

Colecțiile sale acoperă o perioadă uriașă, de la epoca paleolitică până la civilizațiile clasice. Vizitatorii pot descoperi artefacte din epoca bronzului, obiecte din perioada hitită, sculpturi frigiene, urme ale civilizației urartiene și piese greco-romane. Este un loc unde istoria Anatoliei, această punte între Orient și Occident, se desfășoară cronologic, povestind cum popoare diverse au lăsat straturi succesive de cultură și civilizație.

Printre cele mai impresionante exponate se numără sigiliile hitite, statuetele din lut preistorice și colecțiile de bijuterii și arme. Însă atracția principală pentru mulți vizitatori o reprezintă artefactele și copiile lor provenite din cele mai vechi așezări umane cunoscute, precum Çatalhöyük și, mai recent, descoperirile din Göbekli Tepe.

Göbekli Tepe, situat în sud-estul Anatoliei, este considerat cel mai vechi sanctuar cunoscut din lume, datând de peste 11.000 de ani.

Chiar și pentru cei care nu se consideră pasionați de istorie, Muzeul Civilizațiilor Anatoliene din Ankara rămâne un loc impresionant și memorabil. Clădirea în sine, un caravanserai otoman restaurat cu eleganță, creează o atmosferă aparte, iar modul modern și interactiv în care sunt prezentate exponatele transformă vizita într-o experiență accesibilă oricui.

În loc să fie un simplu „muzeu cu vitrine și obiecte vechi”, aici descoperi povești despre oameni ca tine, dar care au trăit acum mii de ani. Cum își făceau uneltele, cum se rugau, cum construiau case sau cum își exprimau creativitatea prin artă.

Castelul Ankarei și cartierul Hammamönü

În partea istorică a orașului, Castelul Ankarei oferă panorame spectaculoase. Zidurile și turnurile medievale au fost restaurate, iar în interior se găsesc magazine de suveniruri și ateliere de artizanat.

Alături, cartierul Hammamönü este o zonă cu case otomane tradiționale, transformate în cafenele și restaurante. Atmosfera amintește de vechiul stil de viață anatolian. O plimbare în acestă zonă este un „must”. Poți servii și o cafea turcească făcută în cel mai traditional mod posibil, la nisip.

Muzeul Republicii și Muzeul Independenței Economice

Pentru cei pasionați de istoria modernă, aceste muzee sunt esențiale. Ele documentează procesul prin care Turcia a devenit republică și modul în care s-a construit economia națională după Primul Război Mondial.

Muzeul de Pictură și Sculptură

Muzeul de Pictură și Sculptură din Ankara adăpostește una dintre cele mai importante colecții de artă plastică turcă modernă și contemporană. Fondat în anii ’30, a fost gândit ca o instituție menită să prezinte parcursul artistic al Republicii Turcia, în paralel cu reformele lui Atatürk. Vizitatorii pot admira lucrări semnate de primii artiști turci formați în Europa, dar și sculpturi monumentale care reflectă noile direcții estetice ale secolului XX. Este o ocazie excelentă de a înțelege cum arta a devenit un vehicul al modernizării culturale în Turcia.

Muzeul găzduiește și opere semnate de unul dintre cei mai cunoscuți pictori turci, Osman Hamdi Bey, considerat pionier al artei moderne din Turcia. Printre lucrările sale expuse se numără piese celebre precum Vânzătorul de arme, care ilustrează nu doar talentul său artistic, ci și preocuparea de a surprinde viața cotidiană și identitatea culturală otomană la sfârșitul secolului XIX. Am să îmi pemit să spun că este un Nicolae Grigorescu al Turciei. Temele abordate și stilul te duc cu gândul imediat la pictorul nostru.

Muzeul de Etnografie

Muzeul de Etnografie din Ankara este o incursiune în viața tradițională a Anatoliei. Aici sunt expuse costume populare, țesături, covoare, obiecte de ceramică și metal, dar și instrumente muzicale sau arme. Vizitatorii descoperă cum arătau interioarele caselor otomane, cum se organizau târgurile și care erau obiceiurile de zi cu zi.

Dar muzeul are și o încărcătură istorică aparte: între 1938 și 1953, aici a fost depus trupul lui Mustafa Kemal Atatürk, după moartea sa. Pentru 15 ani, clădirea a funcționat ca un loc de pelerinaj, unde turcii veneau să aducă un omagiu fondatorului Republicii. După finalizarea mausoleului Anıtkabir, rămășițele lui Atatürk au fost transferate acolo.

Biblioteca Națională

Biblioteca Națională a Turciei, situată în Ankara, nu este doar un spațiu de studiu, ci și un loc deschis vizitatorilor care vor să descopere patrimoniul cultural scris al țării. Clădirea impresionantă adăpostește milioane de volume, de la manuscrise rare la colecții digitale, iar dimensiunile sale reflectă ambiția Turciei de a investi în cultură și cercetare.

Un aspect care surprinde plăcut orice vizitator este atmosfera vibrantă din interior. În sălile luminoase, cu rafturi interminabile de cărți, se găsește un număr uriaș de tineri care studiază. Această imagine – pe care o veți putea observa și în fotografiile atașate – devine poate cea mai puternică amintire din vizita la bibliotecă: o generație tânără, conectată la tradiție prin carte, dar orientată spre viitor prin modernitatea spațiului.

Biblioteca este un loc ideal pentru a face poze aparte: spațiile vaste, scările impunătoare, rafturile interminabile de volume și lumina naturală creează un cadru spectaculos, perfect pentru cei care vor să surprindă o altă față a Ankarei – una modernă, culturală și plină de viață.

Pe lângă muzee și monumente, Ankara are o viață culturală dinamică.

CSO Ada Ankara este noul sediu al Orchestrei Simfonice de Stat și găzduiește concerte de muzică clasică și evenimente moderne.

Festivalurile, cum este Ankara Culture Route Festival, transformă orașul într-un spațiu artistic divers, cu expoziții, spectacole și tururi tematice.

Gastronomia Ankarei

Bucătăria turcească este renumită în lume, iar Ankara are câteva specialități locale și nu numai de neratat.

Pe lângă clasicele kebap-uri, supa de linte roșie sau tava de miel cu orez, unul dintre preparatele emblematice pe care turiștii îl pot descoperi în Ankara este İskender kebap. Originar din Bursa, dar extrem de popular în toată Turcia, acest fel de mâncare constă din felii subțiri de carne de vită sau miel așezate peste bucăți de pâine pita, acoperite cu sos de roșii și unt topit, servite alături de iaurt rece. Contrastul dintre aromele intense și texturile diferite face ca İskender să fie considerat de mulți turiști cea mai gustoasă experiență culinară din Turcia.

Un aspect surprinzător al Ankarei, mai ales pentru cei care vizitează orașul pentru prima dată, este faptul că, deși se află în inima Anatoliei, departe de coastă, se pot găsi restaurante excelente specializate în pește și fructe de mare. În mod firesc, cineva s-ar aștepta ca aceste preparate să fie apanajul Istanbulului sau al porturilor de pe Marea Neagră și Mediterană. Totuși, Ankara demonstrează încă o dată cât de atent a fost gândită construcția Turciei moderne de către Atatürk.

Una dintre prioritățile fundamentale după proclamarea republicii a fost crearea unor legături rapide între capitală și restul țării: căi ferate, drumuri, rute comerciale. Exemplul aprovizionării cu pește proaspăt este revelator: capturat dimineața în Marea Neagră sau Mediterană, peștele trebuia să ajungă în aceeași zi pe mesele restaurantelor din Ankara, păstrând prospețimea specifică litoralului.

Această infrastructură a fost văzută de ghizi și localnici ca o dovadă practică a eficienței și rapidității cu care noul stat turc s-a organizat. În spatele unui platou de midii proaspete sau al unui file de doradă servit nu se află doar o experiență culinară, ci și o poveste despre ambiția de modernizare și conectare a unei țări.

Specialități de încercat:

Ankara Tava – carne de miel sau vită gătită lent cu orez.

Kuzu tandır – miel fraged copt încet, servit cu garnituri aromate.

Kebap-urile – diverse variante, de la Adana la Urfa.

Çorba de linte roșie – o supă consistentă

Meze-uri – platouri cu humus, vinete coapte, iaurt cu mentă.

Baklava și künefe cu fistic sau brânză dulce.

Şekerpare – prăjituri însiropate cu migdale.

Restaurante recomandate. Primele două, de neratat

Uludağ Kebap – specializat în preparate consistente de tip kebap și, mai ales, în varianta autentică de İskender.

Sıralı Kebap – un restaurant care ridică arta kebap-ului la un alt nivel, perfect pentru cei care vor să compare gusturile din diferite regiuni ale Turciei.

Lou Café & Bistro – o atmosferă prietenoasă, potrivită pentru prânzuri relaxate, cu influențe internaționale și turcești.

Naya Restaurant– restaurantul panoramic din turnul emblematic al Ankarei, unde peisajul urban completează gustul preparatelor.

Divan Çukurhan – un caravanserai istoric transformat în restaurant rafinat, unde mâncarea tradițională este servită într-un decor spectaculos.

Trilye Restaurant – renumit pentru pește și fructe de mare, un loc elegant pentru cină.

Excursii în jurul Ankarei

Cappadocia

La doar câteva ore de Ankara, Cappadocia, nu cred că are nevoie de descriere prea lungă, este una dintre cele mai spectaculoase regiuni. Formațiunile stâncoase, orașele subterane și bisericile rupestre atrag vizitatori din toate colțurile lumii. Zborurile cu balonul la răsărit sunt atracția principală.

Hattuşa

Fosta capitală a Imperiului Hitit, Hattuşa (sit UNESCO) se află la aproximativ 200 km de Ankara și impresionează prin ruinele templelor și porților monumentale.

Lacul Tuz

Unul dintre cele mai mari lacuri sărate din lume, Lacul Tuz oferă un peisaj ireal, mai ales la apus, când apa se transformă într-o oglindă rozalie.

Sfaturi utile

Transport: Ankara are o rețea de metrou și autobuze bine pusă la punct. Taxiurile sunt accesibile, dar este recomandată comenziile de taxi de la hotel sau alte mijloace oficiale pentru a evita suprataxarea.

Cum e vremea? Verile sunt calde și uscate, iernile reci și cu zăpadă, dar acesta oferă la rândul ei unele imagini spectaculoase.

Costuri: Ankara este mai ieftină decât Istanbul. Prețurile pentru cazare, mese și bilete la muzee sunt mai mici cu 15-20% din observație proprie.

De ce merită Ankara?

Ankara este un oraș care nu se dezvăluie la prima vedere. Nu are fastul Istanbulului sau exotismul Cappadociei sau plaje și mare, dar are autenticitate și profunzime. Vizitarea capitalei înseamnă înțelegerea istoriei moderne a Turciei, contactul cu moștenirea lui Atatürk și descoperirea unei scene culturale efervescente.

Pentru turiști, Ankara oferă echilibrul perfect între explorarea urbană, relaxarea gastronomică și oportunitatea de a descoperi Anatolia centrală. Combinată cu o excursie în Cappadocia, experiența devine una dintre cele mai complexe și memorabile pe care le poate oferi Turcia.

La final un salut pentru ghid și o caldă recomandare a serviciilor sale

Pentru cei care aleg să descopere Ankara și împrejurimile cu ajutorul unui ghid, o recomandare deosebită este Ali Faik Anayurt. El organizează tururi nu doar în Ankara, ci și în Istanbul și alte orașe importante ale Turciei.

Ceea ce îl face special este felul în care combină cunoștințele despre istoria Turciei și a orașelor cu povești vii din realitatea contemporană. Alături de el, explicațiile despre Atatürk, despre muzeele și monumentele Ankarei nu rămân simple date seci, ci capătă profunzime și relevanță. În plus, Ali îmbogățește tururile cu detalii surprinzătoare din cele mai diverse domenii: de la fotbal și cinematografie la muzică, gastronomie și viața de zi cu zi din Turcia de azi.

Astfel, pentru un turist străin, prezența unui astfel de ghid nu înseamnă doar informații documentate, ci și o perspectivă autentică asupra unei țări complexe, explicată cu pasiune și umor.