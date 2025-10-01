Romsilva va oferi populației 2 milioane metri-cubi de lemn pentru foc în 2025

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva anunță că, în acest an, pune la dispoziția populației aproximativ 2 milioane de metri cubi de lemn pentru foc, la prețuri similare cu cele din 2024, disponibil atât prin ocoalele silvice, cât și prin magazinul online romsilva.store.

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva anunță că, în acest an, va pune la dispoziția populației aproximativ 2 milioane de metri cubi de lemn pentru foc, la prețuri similare cu cele de anul trecut. În primele opt luni ale anului, regia a vândut deja 1.214.251 metri cubi, cu 10% mai mult decât în aceeași perioadă a anului precedent, la un preț mediu de 286 lei/metru cub, fără TVA.

Prețul lemnului de foc variază, în funcție de specie, sortiment și condițiile de livrare, între 150 și 600 lei/metru cub în cazul livrării din depozite. Persoanele fizice interesate trebuie să se adreseze ocoalelor silvice din zona de domiciliu, care îi vor ghida către stocurile disponibile. În unele cazuri, este asigurat și transportul la domiciliu, precum și servicii suplimentare precum secționarea sau despicarea lemnului.

În premieră, lemnul de foc poate fi achiziționat și prin magazinul online romsilva.store, facilitând accesul populației la resursă. Romsilva recomandă cumpărătorilor să solicite documentele legale de proveniență, cum ar fi avizul de însoțire, factura fiscală sau bonul fiscal.

Regia administrează aproximativ 4,2 milioane de hectare de păduri publice, toate certificate pentru management forestier durabil, conform standardelor internaționale. Romsilva nu este singurul furnizor de lemn pentru populație, însă rămâne unul dintre principalii distribuitori la nivel național.