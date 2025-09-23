Volvo va începe producția unui nou model hibrid în următorii cinci ani

Volvo Cars a anunțat marți că va începe producția unui nou model hibrid până la sfârșitul acestui deceniu, în uzina sa din Carolina de Sud. Decizia face parte din strategia companiei de adaptare la politicile comerciale impuse de administrația Trump și de valorificare a investițiilor deja făcute în această fabrică.

„Prin adăugarea unui nou model în producția locală, vom face un pas important către valorificarea întregului potențial al investițiilor noastre în producție și al forței de muncă locale”, a declarat Luis Rezende, președintele operațiunilor Volvo Cars, citată de Reuters.

Modelul hibrid, al cărui nume și specificații nu au fost încă dezvăluite, va fi conceput special pentru piața americană. În prezent, uzina din Carolina de Sud produce doar SUV-ul electric EX90 și modelul Polestar 3, ambele ocupând doar o mică parte din capacitatea anuală de 150.000 de vehicule a fabricii.

Hibridele, parte din noua strategie

În întreaga lume, producătorii auto se confruntă cu presiuni pentru a-și adapta strategiile de producție ca urmare a taxelor impuse de Trump asupra importurilor de automobile. În acest sens, CEO-ul Volvo a declarat încă din aprilie că firma intenționează să producă mai multe vehicule în SUA, iar în iulie, compania a anunțat planurile de a începe producția SUV-ului XC60 începând cu 2026.

Constructorul auto suedez, deținut din 2010 de grupul chinez Geely Holding, aniversează în septembrie 70 de ani de prezență pe piața americană. Deși compania s-a remarcat în ultimii ani ca un pionier în domeniul vehiculelor electrice, propunându-și să elimine complet modelele non-electrice până în 2030, experții săi au revizuit această strategie anul trecut și au decis să păstreze și variante hibride în ofertă.

În paralel, un acord comercial încheiat în iulie între SUA și Uniunea Europeană prevede reducerea tarifelor pentru automobilele europene de la 27,5% la 15%, însă acesta nu a intrat încă în vigoare.