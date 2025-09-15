„Vom adera anul viitor la OCDE”. Nicușor Dan, optimist după discuții cu secretarul general Mathias Cormann

„OCDE este organizația care reunește cele mai dezvoltate economii și cele mai consolidate democrații din lume. Totodată, aceasta stabilește standarde și repere globale în domenii precum comerțul, finanțele și tehnologia”, spune Nicușor Dan, pe Facebook.

Acesta afirmă că pentru România, aderarea la OCDE este un obiectiv strategic, deoarece „este cea mai puternică recunoaștere internațională că trăim într-o țară dezvoltată, iar experiența altor state arată că aderarea a fost urmată de un avans economic semnificativ”.

„Ne va face mai competitivi în atragerea investițiilor străine și va crește interesul investitorilor instituționali. Vom putea obține finanțări mai avantajoase pentru a direcționa mai multe resurse către dezvoltarea țării noastre”, spune președintele.

Potrivit președintelui, procesul de aderare al României progresează foarte bine: peste jumătate din evaluările tehnice au fost deja încheiate cu succes.

„Dacă menținem acest ritm, România va adera la OCDE anul viitor”, mai afirmă Dan.