Zăpezile de primăvară salvează HORECA. Turiştii revin în staţiunile montane, gata de schi

Iarna care s-a întors la munte, de câteva zile, e gură de aer pentru hotelieri. Procentul de rezervări pentru acest weekend a crescut cu 10% faţă de finalul săptămânii trecute.

Steluţa şi soţul ei au reuşit să îşi ia 4 zile de concediu şi să vină la schi împreună cu cei 3 copii ai lor, aflaţi în vacanţă. Au lăsat Bucureştiul împrimăvărat pentru munte.

„Este minunat. Toată iarna n-am schiat şi acum suntem norocoşi să profităm de aşa vreme. Soare, zăpadă şi liber pe pârtie”, spune Steluţa Ţăranu.

„Nu mă aşteptam să se suprapună aşa de bine şi când am aflat că avem o lună de vacanţă am fost foarte fericit. (Pârtia n.r.) e bună, ieri mai afânată, dar azi chiar bună”, adaugă soţul acesteia, Mihai Ţăranu.

În timpul săptămânii, gradul de ocupare al hotelurilor din Predeal este de aproximativ 30%. În weekend, procentul urcă până la 60%-70% din capacitatea permisă. E o pierdere pentru ei ţinând cont că înainte de pandemie aveau camerele rezervate intergral. Pe de altă parte, asta aduce bucurie turiştilor care nu mai stau la cozi la terase sau la instalaţiile de transport pe cablu.

Ultimele ninsori au lăsat un strat nou de 20 de cm. de zăpadă şi în această perioadă oamenii se pot bucura de pârtii cât e ziua de lungă. Telescaunul are o capacitate de 2000 de urcări pe oră şi nu se stă deloc la coadă.

Lipsa turiştilor afectează şi bugetul local. În 2019, din taxe şi impozite, bugetul a ajuns la 100 de miliarde de lei, iar în 2020 a scăzut la aproximativ 44 de miliarde de lei.

„Din 2012 în 2019 creşterea a fost constantă. Am pirmit de la un numar de 140 de mii de turişti anual, cei care înnoptează efecriv în staţiune, am avut în 2019 undeva la 230 de mii. După aceea am început să scădem, se pare că valoarea chiar s a injumătăţit faţă de anul cel mai important 2018- 2019”, spune reprezentantul Cătălin Câmpeanu.

La nivel naţional avem peste 500 de mii de locuri de cazare. Noile restricţii impuse în staţiunile unde incidenţa este mare vin cu şi mai mari pierderi în turism.

„Înainte de introducerea restricţiilor, de exemplu, în Sinaia la weekend măcar aveam peste 90% şi 100%. Săptămâna trecută, ultimul weekend am avut doar 40% grad de ocupare. La Azuga şi Buşteni, unde suntem în zona galbenă, de exemplu, pe weekend gradul de ocupare a fost între 70% şi 85%. În afară de weekend gradul de ocupare scade dramatic, ne aşteptăm la 20%”, explică Adi Voican, reprezentantul Federaţiilor de promovare turistică.