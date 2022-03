ZF: Dobânzile vor creşte şi la credite şi la depozite, avertizează Radu Gheţea, Libra Bank

„Am văzut deja că băncile au început să ridice dobânzile oferite la depozite, nu nu­mai pentru a-i calma pe cei care doresc să-şi retragă banii şi să şi-i ţină la saltea. Credeam că nu vom mai ajunge să vorbim des­pre aşa ceva, despre banii la saltea. Dobânzile vor creşte, e normal. Semnalele date de Banca Naţională privind creşterea dobânzii de politică monetară chiar înainte de război încep să-şi arate efectele şi în dobânzile pe care le practică băncile. Am văzut că se apropie de 4% pe an la lei, este în corelare strânsă cu ce se întâmplă şi la do­bânzile la tit­lurile de stat, de 4,50% pe un an. Sunt con­vins că vor mai creşte şi acolo“, a spus Radu Gheţea la emisiunea de business ZF Live.

Gheţea spune că probabil că în acest an vom asista şi la cursuri de peste 5 lei. „Înainte de izbucnirea războiului din Ucraina, eu eram convins că în 2022 vom avea tot un curs sub 5 lei, dar acum nu este prea simplu să ţii un curs sub 5 lei când preţul petrolului s-a dus unde s-a dus, când energia costă foarte mult şi când ai la câteva sute de kilometri un conflict armat de o astfel de magnitudine“, a spus Gheţea.