Ford va investi aproape 2 miliarde de dolari într-o fabrică de mașini electrice din Kentucky

Directorul executiv al producătorului auto a dezvăluit luni noua strategie pentru vehicule electrice de la unitatea Ford din Louisville. După ce a produs vehicule pe benzină timp de 70 de ani, fabrica va fi modificată pentru a produce mașini electrice.

„Am adoptat o abordare radicală pentru a rezolva o provocare foarte dificilă: crearea de vehicule accesibile, revoluționare în toate aspectele – design, tehnologie, performanță, spațiu și cost de proprietate – și să o facem cu lucrători americani”, a declarat directorul executiv al Ford, Jim Farley, potrivit AP.

Anunțul a fost făcut în ciuda strategiei Administrației Trump privitoare la mașinile electrice. Farley și alți lideri din industria auto susțin că vehiculele electrice reprezintă viitorul și că nu există cale de întoarcere.

Primul vehicul electric care va ieși de pe linia de asamblare modernizată din Louisville va fi o camionetă electrică de dimensiuni medii, cu patru uși, în 2027, destinată piețelor interne și internaționale.

Noile camionete electrice vor fi alimentate de baterii fabricate la o fabrică Ford din Michigan. Producătorul din Detroit a anunțat anterior o investiție de 3 miliarde de dolari pentru construirea fabricii de baterii.

Alte detalii pentru camioneta electrică, inclusiv data lansării, prețul, dotările, autonomia bateriei și timpii de încărcare, vor fi anunțate ulterior. Totuși, cei de la Ford au dezvăluit că mașina va avea un preț de pornire de aproximativ 30.000 de dolari.