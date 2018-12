ZF. Mediul de business, la UNISON: AduceţiI HAOS ŞI ŞOC în economie prin noile taxe. Opriţi-vă!

Mediul de business a reacţionat ieri foarte dur la propunerea Guvernului de a introduce noi taxe în sectoarele bancar, energie şi telecom, solicitând Executivului să oprească acest demers ♦ Bursa de la Bucureşti s-a prăbuşit cu 11%.

249 afişări

„Este haos şi şoc! Nu îţi vine să crezi: aşa cum sunt formulate preve­de­rile, băncile ar tre­bui să plătească aceas­tă taxă pe active de patru ori într-un an. Sunt sigur că cei care au scris nici nu au înţeles foarte bine ce au scris. Taxă pe lăcomie? Nici nu poate fi concepută o astfel de denumire a unei taxe într-o ţară normală. Dar nu mai suntem o ţară nor­ma­lă. Cine este lacom? Am intrat într-o zo­nă foarte gri, cu foarte multă neîn­credere în mediul de afaceri şi se vede ce s-a întâmplat azi (ieri- n.red.) nu numai pe bursa românească, ci şi în regiune. Este o lovitură grea, neaştep­ta­tă pentru me­diul de business, o ordonan­ţă scrisă pe genunchi, nediscutată, nepre­dicti­bi­lă“, a spus Dan Bădin, partener coor­do­nator servicii fiscale şi juridice în cadrul firmei de audit şi consultanţă Deloitte.

Introducerea taxei pe lăcomie pe ac­ti­vele bancare şi creşterea taxării în rân­dul companiilor din sectoarele ener­gie şi tele­comunicaţii sunt printre propunerile care au şocat cel mai mult businessul.

„Îmi este ruşine, în calitate de expert contabil şi consultant fiscal, că voi fi nevoită să citesc în Monitorul Oficial sintagma «taxă pe lăcomie». Iniţial am crezut că este o declaraţie de presă, o exprimare arogantă, dar când am văzut că este folosită de 12 ori în proiectul de OUG, mi s-a făcut jenă de jena Exe­cu­tivului. Este o batjocură la adresă pro­fe­sioniştilor şi consul­tanţilor, au dus Codul fis­cal în deri­zoriu. Din pă­ca­te, cele 57 pa­gini de proiect de OUG as­cund mul­te lucruri greu de digerat, însă pot să con­cluzionez două lucruri: disperare şi populism. Mai mult de atât, proiectul de OUG a fost promovat prin con­ferinţa de pre­să a ministrului finan­ţe­lor, fără o con­sultare cu partenerii de dia­log social şi deja vedem primele efec­te prin scăderea abruptă a bursei“, a spus Valentina Saygo, managing part­ner al firmei de consultanţă fiscală Ask for Accounting.

CITEŞTE continuarea

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.