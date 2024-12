♦ Cinsprezece antreprenori români din comerţ, industrie, construcţii, transporturi, HoReCa şi real estate au răspuns ieri unei provocări lansate de Ziarul Financiar în care am invitat oameni din business să ne spună care este mesajul lor simplu pentru societatea românească ♦ Nevoia de echilibru, de ascultare, de a fi recunoscători pentru parcursul pe care România l-a avut în ultimii 20 de ani a reieşit din fiecare idee transmisă ♦ Mediul de business vede însă şi revolta, nemulţumirea, strigătul unei părţi însemnate a populaţiei care a fost uitată de clasa politică în ultimii ani: „Rezultatele de până acum sunt atent coordonate în baza unor profiluri pe care urbanul nu le recunoaşte, dar ruralul le trăieşte zi de zi şi în care se regăseşte. Divizarea noi - ei trebuie ajustată prin respect şi creşterea nivelului de trai“.

Adrian Mihai, cofondator şi CEO FAN Courier, cea mai mare companie de pe piaţa de curierat, un business pornit în urmă cu 26 de ani de trei fondatori

Dorim stabilitatea, dorim predictibilitate, dorim să putem să ne facem afacerile ştiind ce se întâmplă mâine şi care e politica statului unde ne facem afacerile. Noi ne plătim taxele şi impozitele la timp şi aşteptăm din partea politicienilor să îşi facă partea lor, iar în ultimul timp, politicienii au creat mult haos în România, căderea bursei, plecarea unor investitori, ceea ce nu e bine pentru economie şi pentru oamenii din România.

Alin Burcea, proprietar şi CEO Paralela 45, una dintre cele mai mari agenţii de turism din ţară

Mesajul este foarte clar. Este evident că la votul de acum trebuie să votăm pentru Uniunea Europeană, aici este businessul cel mai mare pe care îl facem. Trebuie să rămânem în NATO. Avem nevoie de stabilitate. Avem nevoie, de asemenea, de un guvern de uniune naţională, cu cei mai buni oameni din cele patru partide pentru că urmează un an greu. Vor fi situaţii cărora trebuie să le facem faţă. Avem nevoie de un guvern foarte deştept.

Cătălin Grigoriu, acţionar al Moldova Farming, o companie cu o cifră de afaceri de peste 420 de milioane de lei care cultivă cereale pe o suprafaţă de 7.000 de hectare în judeţele Bacău şi Vrancea şi care distribuie şi inputuri agricole

De peste 30 de ani, românii au de ales, de obicei, între două rele şi mereu trebuie să aleagă răul cel mic. Niciun sistem (sau partid, sau doctrină) nu este perfect, imaculat, ci dimpotrivă. Au fost ani în care am avut de ales între corupţie şi nepotism, pe de o parte, şi respectarea statului de drept, pe de altă parte. În alţi ani, s-a ales între socialism şi protecţie socială, pe de o parte, şi liberalism şi încurajarea economiei private, pe de altă parte. În prezent, nu am crezut că vom ajunge să ne sabotăm singuri într-un asemenea hal şi să avem de ales între UE, NATO, capitalism, globalizare (într-adevăr, şi progresism) şi o întoarcere în trecut, la tradiţii, suveranism, izolare. Neutralitate nu mai există! România are o singură alegere: GO WEST! Keep going WEST!.

Cristian Erbaşu, proprietarul companiei Construcţii Erbaşu, una dintre cele mai mari companii de construcţii cu capital privat românesc

