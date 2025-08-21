SUA și UE au prezentat un cadru scris pentru acordul comercial, aflat încă în lucru

Au fost lăsate neacoperite domenii-cheie precum vinurile și băuturile spirtoase sau oțelul, precizând că discuțiile vor continua pe aceste teme și pe altele importante.

Cele două părți au declarat că documentul făcut public joi reprezintă „un prim pas într-un proces ce poate fi extins pentru a acoperi domenii suplimentare”. Negocierile vizează gama vastă de bunuri comercializate între cele două economii, care formează cea mai mare relație comercială bilaterală din lume, cuprinzând afaceri transatlantice anuale de 2.000 de miliarde de dolari.

Textul de trei pagini și jumătate, care reprezintă un angajament politic și nu are forță juridică, contrastează cu formatul tipic al acordurilor comerciale, ce pot avea sute de pagini și efecte legale.

Principalele prevederi sunt: taxa vamală de 15% pentru majoritatea bunurilor europene, o cotă zero pentru exporturile de mașini americane și alte bunuri industriale către UE, precum și o serie de excepții de la tariful de 15% pentru aeronave și piese de avion, produse farmaceutice generice și ingrediente farmaceutice. Alte sectoare urmează să fie adăugate pentru bunuri esențiale economiilor celor două părți. Acestea ar urma să beneficieze de tarife mai mici decât cele impuse anterior de administrația Trump.

Un domeniu care nu a fost exclus de la tariful de 15% este cel al vinurilor și băuturilor spirtoase, care se bucurau de tarife zero din 1997.