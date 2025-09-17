UE a dezvăluit planul sancțiunilor împotriva Israelului / Oficialii israelieni amenință Europa cu represalii

Inițiativa include introducerea de tarife vamale asupra unor bunuri israeliene în valoare totală de 5,8 miliarde de euro și sancționarea a doi membri ai guvernului condus de Benjamin Netanyahu: Itamar Ben Gvir – ministrul securității naționale și Bezalel Smotrich – ministrul finanțelor.

Potrivit Politico, printre măsurile prevăzute se numără și suspendarea unui sprijin financiar de 20 de milioane de euro destinat unor proiecte israeliene”, precum și interdicții de călătorie și înghețarea activelor celor doi miniștri vizați.

Măsurile au nevoie de acordul țărilor membre

Aceste măsuri, care necesită aprobarea tuturor statelor membre ale Uniunii, ar reprezenta cea mai gravă ruptură în relațiile dintre Uniunea Europeană și Israel din ultimele decenii, potrivit sursei citate. Ele ar diminua semnificativ efectele acordului de liber schimb dintre cele două părți, aflat în vigoare din anul 2000.

„Măsurile propuse vizează doar 37% din exporturile israeliene către UE și nu afectează serviciile sau tranzacțiile financiare”, au precizat oficiali europeni de rang înalt, explicând că „este vorba despre un semnal politic clar, nu de un embargou economic total”.

Israelul acuză și amenință Europa cu represalii

Guvernul israelian a condamnat ferm măsurile propuse. Gideon Sa’ar, ministrul de externe, a acuzat Comisia Europeană că subminează securitatea Israelului și legitimează acțiunile grupărilor teroriste. „Este profund tulburător că dumneavoastră, promovând o astfel de propunere, sprijiniți în practică o organizație teroristă responsabilă pentru crime odioase și care continuă să le comită”, a transmis oficialul israelian într-o scrisoare adresată președintei Comisiei, Ursula von der Leyen.

Într-o postare pe platforma X, Gideon Sa’ar a avertizat imediat că orice acțiune europeană împotriva Israelului va avea consecințe directe: „Măsurile împotriva Israelului vor dăuna propriilor interese ale Europei”.

„Suferința din Gaza este în întregime opera Hamas”, a scris diplomatul și a transmis că Israelul nu va rămâne pasiv: „Israelul va continua să lupte, cu ajutorul prietenilor săi din Europa, împotriva tentativelor de a-i face rău în timp ce duce un război existențial. Măsurile împotriva Israelului vor primi un răspuns corespunzător și sperăm că nu vom fi obligați să le luăm”.

The recommendations of the college of Commissioners led by President von der Leyen are morally and politically distorted, and it is to be hoped that they will not be adopted as has been the case so far.

Moves against Israel will harm Europe’s own interests.

Israel will continue… — Gideon Sa’ar | גדעון סער (@gidonsaar) September 17, 2025

Răspunsul Bruxelles-ului la presiunile europene

Decizia Comisiei vine după luni întregi de presiuni exercitate de mai mulți lideri europeni, grupuri politice și chiar angajați ai instituțiilor europene, care au semnat scrisori deschise cerând Bruxelles-ului sancțiuni ferme împotriva Israelului, ca reacție la intensificarea violențelor și la suferința civilă provocată de războiul din Gaza.

UE rămâne principalul partener comercial al Israelului, iar propunerile actuale – chiar dacă mai degrabă simbolice decât letale economic – marchează o schimbare semnificativă de poziție față de politica tradițională de echilibru a Uniunii în Orientul Mijlociu.