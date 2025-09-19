Acordul comercial cu SUA: Liderii Mexicului și Canadei au solicitat un acord „mai echitabil și mai eficient”

Canada și Mexicul doresc ca înțelegerea comercială cu SUA să fie „mai echitabilă și mai eficientă”, a declarat joi premierul canadian Mark Carney, în timpul unei vizite la Mexico City, potrivit Le Figaro. Carney s-a întâlnit cu președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, iar declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă comune. Acordul, în vigoare din 2020, urmează să fie revizuit de cele trei țări anul viitor.

Claudia Sheinbaum și-a exprimat optimismul cu privire la viitorul acordului USMCA, pe care președintele american Donald Trump dorește să îl renegocieze asigurând condiții mai favorabile pentru producătorii americani.

Acest acord este crucial pentru economiile Mexicului și Canadei, care trimit peste 75% din exporturile lor către Statele Unite.

Donald Trump a impus deja tarife vamale asupra anumitor produse din Canada și Mexic care nu sunt acoperite de acord. El și-a amenințat vecinii cu represalii suplimentare dacă nu reușesc să limiteze migrația ilegală și traficul de droguri.