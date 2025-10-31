Prima pagină » Știri externe » Xi Jinping se întâlnește cu liderii Japoniei și Canadei la Summitul APEC

Xi Jinping se întâlnește cu liderii Japoniei și Canadei la Summitul APEC

Președintele chinez Xi Jinping urmează să se întâlnească vineri cu premierii Japoniei și Canadei la scurt timp după ce China a obținut un armistițiu comercial cu Statele Unite, notează Reuters.
Xi Jinping se întâlnește cu liderii Japoniei și Canadei la Summitul APEC
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto
Radu Mocanu
31 oct. 2025, 06:39, Știri externe

Xi Jinping urmează să aibă primele discuții cu noul prim-ministru nipon, Sanae Takaichi, a cărei numire ar putea tensiona relațiile, din cauza viziuniii naționaliste, dar și a politicilor de consolidare a apărării. Pa agenda întâlnirii ar urma să se afle detenția unor cetățeni japonezi în China și restricțiile de import impuse de Beijing asupra produselor agricole, a fructelor de mare și a cărnii de vită din Japonia.

Premierul canadian Mark Carney se va întâlni cu Xi Jinping vineri după-amiază, în încercarea de a relansa relațiile care s-au deteriorat semnificativ sub predecesorul său, Justin Trudeau. Relațiile au fost afectate de cazurile de detenție și apoi execuție a unor cetățeni canadieni în China și de suspiciunile privind ingerința chineză în alegerile federale.

În contextul unui război comercial cu SUA, cel mai mare partener al său, Canada urmărește să-și reducă dependența și să-și extindă piețele, China fiind cel de-al doilea partener comercial.