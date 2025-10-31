Xi Jinping se întâlnește cu liderii Japoniei și Canadei la Summitul APEC

Xi Jinping urmează să aibă primele discuții cu noul prim-ministru nipon, Sanae Takaichi, a cărei numire ar putea tensiona relațiile, din cauza viziuniii naționaliste, dar și a politicilor de consolidare a apărării. Pa agenda întâlnirii ar urma să se afle detenția unor cetățeni japonezi în China și restricțiile de import impuse de Beijing asupra produselor agricole, a fructelor de mare și a cărnii de vită din Japonia.

Premierul canadian Mark Carney se va întâlni cu Xi Jinping vineri după-amiază, în încercarea de a relansa relațiile care s-au deteriorat semnificativ sub predecesorul său, Justin Trudeau. Relațiile au fost afectate de cazurile de detenție și apoi execuție a unor cetățeni canadieni în China și de suspiciunile privind ingerința chineză în alegerile federale.

În contextul unui război comercial cu SUA, cel mai mare partener al său, Canada urmărește să-și reducă dependența și să-și extindă piețele, China fiind cel de-al doilea partener comercial.