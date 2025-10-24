Prima pagină » Sport » Rugby. S-au pus în vânzare biletele pentru meciurile echipei naționale a României din luna noiembrie

Rugby. S-au pus în vânzare biletele pentru meciurile echipei naționale a României din luna noiembrie

Federația Română de Rugby a anunțat vineri deschiderea vânzării biletelor pentru cele trei meciuri test pe care naționala României le va disputa în luna noiembrie, toate programate pe Stadionul Național de Rugby „Arcul de Triumf” din București.
Sursă foto: Pexels
Petre Apostol
24 oct. 2025, 15:51, Sport

„Stejarii” vor întâlni Canada (8 noiembrie), SUA (15 noiembrie) și Uruguay (22 noiembrie), toate partidele urmând să înceapă la ora 17:00. Cei trei adversari sunt, la fel ca și România, calificați la Cupa Mondială din 2027, ce va avea loc în Australia.

Biletele sunt disponibile online pe bilete.ro, iar fanii pot opta și pentru abonamente care asigură accesul la toate cele trei meciuri.

Prețurile biletelor:

VIP: 200 lei (fără servicii de hospitality și parcare)

Tribuna 1: 65 lei

Tribuna 2: 45 lei

Peluza Nord / Sud: 25 lei

Copiii sub 12 ani au intrarea gratuită, în baza unui bilet cu valoare 0 (Family Zone).

Prețurile abonamentelor:

VIP: 500 lei

Tribuna 1: 155 lei

Tribuna 2: 115 lei

Peluza Nord / Sud: 60 lei