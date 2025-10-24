Rugby. S-au pus în vânzare biletele pentru meciurile echipei naționale a României din luna noiembrie

„Stejarii” vor întâlni Canada (8 noiembrie), SUA (15 noiembrie) și Uruguay (22 noiembrie), toate partidele urmând să înceapă la ora 17:00. Cei trei adversari sunt, la fel ca și România, calificați la Cupa Mondială din 2027, ce va avea loc în Australia.

Biletele sunt disponibile online pe bilete.ro, iar fanii pot opta și pentru abonamente care asigură accesul la toate cele trei meciuri.

Prețurile biletelor:

VIP: 200 lei (fără servicii de hospitality și parcare)

Tribuna 1: 65 lei

Tribuna 2: 45 lei

Peluza Nord / Sud: 25 lei

Copiii sub 12 ani au intrarea gratuită, în baza unui bilet cu valoare 0 (Family Zone).

Prețurile abonamentelor:

VIP: 500 lei

Tribuna 1: 155 lei

Tribuna 2: 115 lei

Peluza Nord / Sud: 60 lei