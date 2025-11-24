Meciul test dintre nationala de rugby a Romaniei si reprezentativa Uruguayului disputat pe Stadionul National de Rugby Arcul de Triumf din Bucuresti, sambata, 22 noiembrie 2025. ALEXANDRA PANDREA / GMN / MEDIAFAX FOTO

Naționala de rugby a acumulat 62,16 puncte, rămânând în urma Portugaliei (locul 20, cu 64,89 puncte) și înaintea Belgiei (locul 22, cu 61,81 puncte).

În fruntea clasamentului mondial se menține Africa de Sud (93,06), urmată de Noua Zeelandă (90,33) și Anglia (89,09).

Echipa din Turneul celor Șase Națiuni, Țara Galilor, este în urma Georgiei, pe locul 12.

Naționala de rugby a României, pregătită de David Gerard, a încheiat cele trei teste programate în luna noiembrie la București cu un bilanț de o victorie (31-21 cu Canada) și două înfrângeri (27-30 cu SUA și 21-31 cu Uruguay).

Cel mai recent meci, disputat sâmbătă pe Stadionul Național de Rugby „Arcul de Triumf”, a adus un nou eșec în fața Uruguayului, formație aflată într-o ascensiune importantă și care ocupă acum locul 15 mondial.

După succesul cu selecționata Canadei, „stejarii” acumulaseră 63,02 puncte, la doar un punct și jumătate în urma Portugaliei, care acum s-a distanțat la peste două puncte, după victorii cu Hong Kong, scor 58-12, și Canada, scor 33-27.

Următoarea acțiune a naționalei României este programată în luna februarie 2026, odată cu startul în Campionatul European.

Clasamentul mondial după meciurile din noiembrie (primele 10 de locuri):

1. Africa de Sud – 93,06 puncte

2. Noua Zeelandă – 90,33

3. Anglia – 89,09

4. Irlanda – 88,85

5. Franța – 87,07

6. Argentina – 85,30

7. Australia – 81,69

8. Fiji – 81,03

9. Scoția – 80,22

10. Italia – 78,98