Echipa națională de rugby a României se menține pe locul 21 în clasamentul mondial

Nationala de rugby a Romaniei disputa un meci test cu echipa Canadei pe Stadionul National de Rugby Arcul de Triumf din Bucuresti, sambata, 8 noiembrie 2025. ALEXANDRA PANDREA / GMN / MEDIAFAX FOTO

Naționala de rugby a României rămâne pe locul 21 în clasamentul mondial publicat luni, având 63,02 puncte.

România se află la doar un punct și jumătate în urma Portugaliei, care se află pe locul 20.

În urma „stejarilor” se regăsește Belgia, cu 61,78 puncte, echipă prezentă la turneul de baraj pentru calificarea la Cupa Mondială din 2027, la care România este deja calificată.

România va întâlni Statele Unite ale Americii sâmbătă, de la ora 17:00, tot pe Stadionul Arcul de Triumf din Capitală. SUA ocupă locul 16, în coborâre cu o poziție.

În fruntea ierarhiei mondiale se menține Africa de Sud, urmată de Noua Zeelandă și de Irlanda.

Cea mai mare ascensiune a fost înregistrată de Uruguay, viitoarea adversară a României (22 noiembrie), care a urcat patru poziții, ajungând pe locul 15.

Top 10 World Rugby:

Africa de Sud – 93,06

Noua Zeelandă – 91,35

Irlanda – 88,85

Anglia – 88,06

Franța – 86,95

Argentina – 84,30

Australia – 81,69

Scoția – 81,21

Fiji – 81,15

Italia – 78,98