Pașaportul românesc, pe locul 2 în lume. Clasamentul care îi surprinde pe toți

Poziția este împărțită cu Grecia și Irlanda, conform noului Index al pașapoartelor realizat de Nomad Capitalist.

Clasamentul anual evaluează 199 de cetățenii pe baza a cinci factori: călătorii fără viză, impozitarea cetățenilor, percepția globală, dublă cetățenie și libertate personală. România a depășit puteri tradiționale precum Marea Britanie (locul 35) și SUA (locul 43).

Malta ocupă primul loc

Malta ocupă primul loc în clasamentul Nomad Capitalist pentru 2025. Ascensiunea Maltei reflectă ani de alegeri politice consecvente care acordă prioritate clarității fiscale, respectului pentru dubla cetățenie și libertăților personale puternice.

Khatia Gelbakhiani, director de dezvoltare la Nomad Capitalist, afirmă că Malta a făcut exact ceea ce caută antreprenorii și investitorii mobili la nivel global.

De ce România ocupă locul 2

Cele trei țări care împart locul al doilea au în comun unele aspecte pozitive esențiale. Toate trei au obținut calificative maxime pentru disponibilitatea dublei cetățenii. Acesta este un factor crucial pentru investitori și antreprenori care doresc flexibilitate în deplasările internaționale.

România a obținut un scor deosebit de ridicat la capitolul libertate personală. Grecia a obținut puncte mari pentru călătoriile fără viză, în timp ce Irlanda s-a remarcat la percepție și libertate.

Cipru completează topul cinci

Cipru ocupă locul 5 în clasament, cu scoruri puternice pentru dublă cetățenie și libertate. Țările din top 10 includ și Bulgaria, Republica Cehă, Italia, Noua Zeelandă, Ungaria și Emiratele Arabe Unite, care împart locurile 6 și 10.

Clasamentul arată că țările europene domină topul, oferind avantaje semnificative pentru persoanele cu avere mobilă la nivel global.

Marea Britanie a coborât 14 poziții

Marea Britanie s-a clasat pe locul 35, alături de Canada și Coreea de Sud. Țara a coborât de pe locul 21 ocupat în 2024, o scădere dramatică de 14 poziții într-un singur an.

Cercetarea evidențiază creșterea sarcinilor fiscale, care au redus drastic atractivitatea Marii Britanii ca bază pentru averea globală mobilă. În categoria libertate, Marea Britanie a obținut 40 de puncte din 50 posibile.

SUA, pe locul 43

Marea Britanie s-a clasat totuși mai sus decât SUA, care ocupă locul 43. America se află pe această poziție în mare parte datorită sistemului de impozitare bazat pe cetățenie, care penalizează cetățenii americani indiferent unde locuiesc.

Sistemul fiscal american este considerat unul dintre cele mai restrictive din lume pentru persoanele cu mobilitate internațională.

Criteriile de evaluare

Nomad Capitalist evaluează pașapoartele pe baza a cinci factori principali. Călătoriile fără viză măsoară accesul la țări străine fără necesitatea obținerii unei vize în prealabil. Impozitarea cetățenilor analizează cât de favorabil este sistemul fiscal al țării pentru persoanele cu venituri internaționale.

Percepția globală evaluează cum este privită țara de către restul lumii. Dublă cetățenie verifică dacă țara permite cetățenilor să dețină mai multe pașapoarte. Libertatea personală măsoară drepturile și libertățile de care se bucură cetățenii.

Ce caută investitorii globali

Cercetările arată că oamenii doresc previzibilitate și control asupra viitorului lor financiar. Ei vor libertatea de a se muta dacă circumstanțele se schimbă și vor gravita către jurisdicțiile care le oferă aceste lucruri.

Mesajul pentru 2026 este simplu: cetățenia multiplă nu mai este un lux pentru cei extrem de bogați, ci o necesitate strategică într-o lume incertă.

Evoluția clasamentului

Anul trecut, Irlanda a ocupat primul loc în clasament. Indexul este realizat din 2017, când Suedia era pe primul loc. Schimbările anuale reflectă modificările în politicile fiscale, regulile de călătorie și libertățile civile din diferite țări.

Avantajul românesc

Poziția României pe locul 2 reprezintă o recunoaștere a politicilor favorabile pentru antreprenori și investitori. Scorul maxim la capitolul dublă cetățenie și scorul ridicat pentru libertate personală plasează pașaportul românesc printre cele mai valoroase din lume.