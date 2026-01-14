Care sunt cele mai puternice pașapoarte în 2026. Asia domină clasamentul Henley Passport Index. Pe ce loc se află România

Singapore ocupă primul loc la nivel global, oferind cetățenilor săi acces fără viză în 192 din cele 227 de țări și teritorii analizate. Japonia și Coreea de Sud se află la egalitate pe locul al doilea, cu acces fără viză în 188 de destinații.

Henley Passport Index consideră țările cu același scor ca fiind la egalitate, astfel că pe locul trei se regăsesc cinci state europene: Danemarca, Luxemburg, Spania, Suedia și Elveția, toate cu acces fără viză în 186 de destinații.

Europa domină top 5 al mobilității globale

În clasamentul pașapoartelor puternice 2026, Europa își consolidează poziția, ocupând integral locul patru prin Austria, Belgia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Țările de Jos și Norvegia, fiecare cu un scor de 185. Pe locul cinci se află Ungaria, Portugalia, Slovacia, Slovenia și Emiratele Arabe Unite, cu 184 de destinații fără viză.

Locul șase este împărțit de Croația, Republica Cehă, Estonia, Malta, Noua Zeelandă și Polonia, în timp ce Australia se menține pe poziția a șaptea alături de Letonia, Liechtenstein și Regatul Unit.

Regatul Unit și SUA în declin

Un aspect notabil în topul pașapoartelor puternice 2026 este declinul Regatului Unit, care a pierdut accesul fără viză la opt destinații față de anul trecut, ajungând la 182. Statele Unite se află pe locul 10, cu acces în 179 de destinații, după ce au ieșit temporar din top la finalul lui 2025, scrie VisaIndex. În prezent, 37 de țări depășesc SUA în clasament, semn al scăderii influenței sale în ceea ce privește mobilitatea globală.

Canada, Islanda și Lituania se regăsesc pe locul opt, cu 181 de destinații, iar Malaezia ocupă poziția a noua, cu 180.

Unde se situează România

În topul pașapoartelor puternice 2026, România înregistrează un scor de 172. Cetățenii români pot călători fără viză în 120 de țări și teritorii, primesc viză la sosire în alte 44 de state, iar pentru 26 de țări este necesară obținerea vizei înainte de călătorie. Potrivit datelor Henley, pașaportul românesc oferă acces în aproximativ 86% din zonele lumii, consolidându-și poziția în regiune și demonstrând o mobilitate crescută la nivel internațional.