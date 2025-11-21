Un oraș popular din Italia, unde merg și românii, va percepe din nou taxe vizitatorilor în 2026

Veneția, o destinație populară în Italia, va continua să perceapă o taxă de intrare de 10 euro pe zi și anul viitor, în încercarea de a reduce aspectele negative ale turismului de masă.

Pentru a reduce aglomerația, vizitatorii pe termen scurt vor fi taxați pentru mai multe zile între începutul lunii aprilie și sfârșitul lunii iulie în 2026, scrie DPA.

Cu toate acestea, vizitatorii care fac rezervare cu cel puțin trei zile în avans nu vor plăti aceeași taxă, ci una redusă, de 5 euro.

De menționat în acest sens este faptul că taxa de acces se aplică turiștilor care vin în Veneția fără a se caza acolo.

Este pentru a treia oară când autoritățile din Veneția introduc această măsură. În acest an, vizitatorii au plătit între 5 și 10 euro în anumite date dacă doreau să viziteze centrul istoric al orașului.

Sunt, însă, și excepții. Turiștii care pot dovedi că au rezervat o cameră de hotel sau un apartament în Veneția (pe teritoriul municipal: Veneția, Murano, Burano, Lido, Pellestrina, Favaro Veneto, Mestre-Carpenedo, Chirignago-Zelarino și Marghera) pentru cel puțin o noapte sunt scutiți de la plata acestei taxe.

Zilele în care se vor percepe taxe turiștilor

Taxa de intrare în Veneția va fi percepută între orele 8:30 și 16:00 în următoarele 60 de zile din 2026:

Aprilie 2026: între 3 și 6, între 10 și 12, între 17 și 19 și între 24 și 30 aprilie.

între 3 și 6, între 10 și 12, între 17 și 19 și între 24 și 30 aprilie. Mai 2026: de la 1 la 3, de la 8 la 10, de la 15 la 17, de la 22 la 24 și de la 29 la 31.

de la 1 la 3, de la 8 la 10, de la 15 la 17, de la 22 la 24 și de la 29 la 31. Iunie 2026: 1-7, 12-14, 19-21 și 26-28 iunie.

1-7, 12-14, 19-21 și 26-28 iunie. Iulie 2026: 3-5, 10-12, 17-19 și 24-26 iulie.

Măsura introdusă în 2025 a adus bugetului orașului aproximativ 5,4 milioane de euro, înregistrându-se peste 720.000 de vizitatori pe zi.

Deși taxa a fost introdusă cu scopul de a combate supraturismul, criticii sunt de părere că aceasta nu îi descurajează pe oameni să vină la Veneția.