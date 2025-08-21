Băncile estoniene impun taxe suplimentare pentru transferuri spre țări cu risc: Moldova se află pe listă, Rusia nu

Cele mai mari bănci estoniene au introdus suprataxe de până la 100 de euro pentru transferurile către sau dinspre state considerate cu risc ridicat, o serie extinsă care include mai multe țări din regiune și din afara Europei.

Vizată de suprataxe la transferuri este și Republica Moldova, aflată pe listă alături de țări precum Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Kazahstan, Iordania, Kârgâzstan, Serbia. Rusia, deși supusă unor sancțiuni internaționale ample, nu figurează printre statele incluse pe aceste liste.

Suprataxare diferită pentru clienți și firme

Aplicarea suprataxării diferă de la o bancă la alta. Unele instituții vizează doar clienții corporate, în timp ce altele extind măsura și asupra persoanelor fizice. De asemenea, comisioanele diferă, mergând de la sume fixe până la tarife care pot ajunge la 100 de euro pe tranzacție, fiind justificată de sancțiuni care fac procesarea acestor plăți mult mai costisitoare din punct de vedere al timpului și resurselor, potrivit ERR News.

Bancherii au explicat că instabilitatea financiară sau politică a țărilor listate impune “măsuri suplimentare de securitate şi proceduri extensive de evaluare a riscului”, crescând costul serviciilor.

Taxa depășește uneori transferul

Unele bănci vor introduce o taxă fixă de 75 de euro, începând cu 1 noiembrie, pentru transferuri către state cu risc ridicat, aplicabilă atât persoanelor fizice, cât și companiilor. O excepție este făcută pentru plățile primite de la persoane fizice, care vor fi procesate fără suprataxă: „Dacă un transfer ajunge în Estonia dintr-o țară de risc, nu se percepe nicio suprataxă de la clientul persoană fizică, iar plățile primite vor fi procesate în condiții obișnuite”, a explicat reprezentantul unei instituții bancare. În cazul companiilor însă, taxa se aplică și la plățile primite, chiar dacă suma transferată este mai mică decât valoarea comisionului.

Listele de risc, alcătuite după reguli UE și FATF

Swedbank, cel mai mare grup bancar din Estonia și parte a unei rețele financiare suedeze, a întocmit o listă extinsă de state considerate cu risc, pornind de la reglementările Uniunii Europene și de la recomandările Grupului de Acțiune Financiară Internațională – FATF, organism interguvernamental care luptă împotriva spălării banilor și finanțării terorismului. Din Europa, pe listă apar Serbia, Armenia, Azerbaidjan și Georgia, alături de numeroase alte state din Africa, Asia și America Latină.

O altă bancă de top, SEB, filială a grupului bancar suedez Skandinaviska Enskilda Banken, aplică suprataxe într-o manieră mai limitată, vizând doar clienții corporate. În lista sa de state considerate cu risc apar și țări europene precum Moldova, Serbia, Armenia, Azerbaidjan și Georgia, alături de mai multe state din Asia Centrală și Orientul Mijlociu.

Țările cu risc bancar, asociate terorismului și spălării de bani

Statele „cu risc bancar” sunt considerate țările unde transferurile pot presupune un pericol crescut de spălare de bani, finanțare a terorismului sau pierderi financiare, ceea ce determină băncile să aplice controale suplimentare și comisioane mai ridicate.

Multe dintre țările vizate de măsuri restrictive internaționale sunt omise din listele băncilor estoniene. De exemplu, Rusia lipsește complet. Dar, între statele sancționate, se regăsesc și țări precum Iranul, Coreea de Nord, Siria, Venezuela, Cuba sau Belarus, toate confruntate cu restricții severe, și care, la rândul lor, nu apar pe aceste liste.