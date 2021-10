COMENTARIU Lelia Munteanu. Armistiţiul rezervistului - o gargară cu poncifuri

Se vede că a trecut aseară pe la Cotroceni. Premierul desemnat face gargară cu poncifuri, într-o „Scrisoare deshisă către partidele parlamentare din România”. Text vag şi pe alocuri patetic, ornat cu epitete, în care propune un armistiţiu politic.



Sub pana unui general în rezervă cuvântul „armistiţiu” presupune o anume încărcătură. Numai că, fie el şi politic, armistiţiul nu propune nici termene, nici obiective. Pluteşte în lipsă de concizie, la limita înecului.



Cum vede găselniţa cel care a ţinut ţara pe loc ca să se aleagă preşedinte al PNL, al cărui slogan fusese „Nu luăm prizonieri”, ambuscatul Florin Fantastic Wow: „Venim cu acest document, îl semnăm toţi liderii politici. Dacă liderii politici nici acum nu înţeleg să deblocăm criza, ne îndreptăm cu paşi repezi spre o situaţie pe care nu o mai putem gestiona”. Care document? Compunerea stângace adresată partidelor parlamentare?



Că echipa câştigătoare ne îndreaptă spre o situaţie pe care n-o mai poate gestiona am ştiut-o încă din iunie, când Iohannis & Cîţu şi-au trâmbiţat victoria declarând că au „oprit pandemia”.



Premierul desemnat, cu ochii în stele, nu pare a observa că e folosit într-o golănie politică wow.