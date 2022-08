COMENTARIU Marius Oprea / ”Mort ai fost şi te-am aflat”. A opta campanie de găsire a victimelor lagărului de la Periprava

Este al optulea an de cînd, din 2015, vin la Periprava. Opt capitole ale unei cărţi nescrise, care s-ar putea numi fie ”În căutarea poporului pierdut”, fie ”Mort ai fost şi te-am aflat”. Şi în acest an, la finele primei zile a investigaţiior noastre, începută la primele ore, am identificat deja cel puţin şapte gropi, în care se pot afla tot atîtea rînduri de oseminte ale foştilor deţinuţi politici morţi la Periprava. Sau mai multe, sau mai puţine – căci în anii trecuţi, am găsit şi cîte doi deţinuţi în aceeaşi groapă, iar în două cazuri, cei morţi au fost scoşi din ele, fiind recuperate de familiile lor, pe ascuns şi cu teamă de ochii autorităţilor.