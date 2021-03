COMENTARIU Sorin Avram: Mersul pe jos face premierul faimos

Cu şapca pe cap, cu căştile în urechi şi cu mâinile în buzunar premierul Florin Cîţu se îndreaptă către Guvernul României. Este vineri, 12 martie 2021, o zi care va rămâne înscrisă cu litere de aur în istoria capitalistă a României.

Ca din întâmplare, mai multe camere de luat vederi şi microfoane ţinute de mâini tremurânde de emoţie, dar şi pentru că afară este rece, îl opresc pe premier în drumul său către biroul în care construieşte societatea capitalistă multilateral dezvoltată şi proiectul prin care România va aduce în ţară, cu sacii, 30 de miliarde de euro, în cadrul PNRR.

Purtător de microfon 1: Domnule premier, ce ne puteţi spune despre mersul pe jos?

Premier: Fără falsă modestie, vreau să vă spun că eu am inventat mersul pe jos. Drept urmare, zilele trecute am fost pe jos la OSIM pentru a înregistra mersul pe jos.



Purtător de microfon 2: Care sunt beneficiile mersului pe jos, dacă putem vorbi despre aşa ceva?

Premier: Mersul pe jos face piciorul frumos şi, totodată, face premierul faimos, pentru că dacă aş fi venit cu maşina nu mi-ar mai fi ieşit în cale atâtea camere de luat vederi cu ajutorul cărora o ţară întreagă poate afla că primul ministru merge pe jos, un lucru cu care orice român ar trebui să se mândrească.

Purtător de microfon 2: Totuşi, pe frigul acesta nu este riscant să mergeţi pe jos?

Premier: Nu, pentru că înainte de a ieşi din casă am făcut un duş fierbinte. Profit de această ocazie pentru a vă spune, fără falsă modestie, că eu am inventat şi apa caldă. Şi această invenţie am înregistrat-o la OSIM, pentru ca nu cumva să vină ruşii sau chinezii să o fure şi să se laude că ei au inventat apa caldă. În acelaşi timp, în picioare, pe sub ghete, am o pereche de ciorapi groşi şi după cum puteţi vedea am un pardesiu pe mine, mâinile în buzunar, nişte căşti în urechi şi o mască pe faţă.

Purtător de microfon 3: Ceilalţi miniştri credeţi că vă vor lua ca exemplu şi că în fiecare vineri vor veni în fiecare la birou pe jos?

Premier: După cum ştiţi, în programul de guvernare scrie negru pe alb că miniştrii sunt obligaţi să urmeze neabătut modelele impuse de prim ministru. Prin PNRR vom achiziţiona ceasuri deştepte, iar miniştrii vor trebui să le poarte pentru a putea verifica numărul de paşi pe care i-au făcut. Pentru asta, la nivelul Cancelariei Primului Ministru va fi înfiinţată o comisie care la sfârşitul fiecărei zile de vineri va constata câţi paşi a făcut fiecare.

Purtător de microfon 4: Şi dacă vreun ministru nu va face suficienţi paşi ce se va întâmpla?

Premier: În primă fază ministrul respectiv va primi o mustrare scrisă, după care la următoarea abatere va fi invitat să facă paşi din Guvern. Cu mersul pe jos nu ne jucăm, să ştiţi.

Purtător de microfon 5: La ce invenţii mai lucraţi?

Premier: la spălatul pe dinţi, spălatul pe cap şi spălatul pe mâini, şi aici nu mă refer la spălatul clasic, cel prin care ne ferim de noul coronavirus.

Purtător de microfon 6: Mulţumim.