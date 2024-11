Ion Cristoiu: Cum am comentat în 2014 primul şi al doilea tur al prezidenţialelor

Campania electorală a intrat în linie dreaptă. Pe 24 noiembrie 2024 va avea loc primul tur, pe 1 decembrie 2024, alegeri parlamentare, iar pe 8 decembrie 2024, al doilea tur. Prin multe dintre notele sale definitorii alegerile prezidenţiale din 2024 amintesc de alegerile prezidenţiale din 2014. Primul tur a avut loc în 2014 pe 3 noiembrie 2014, iar al doilea, pe 16 noiembrie 2014. După primul tur ordinea primilor cinci candidaţi a fost aceasta:

Victor Ponta: 40,44%

Klaus Iohannis: 30,37 %

Călin Popescu Tăriceanu: 5,36%

Elena Udrea: 5,20%

Monica Macovei: 4,44%

Participarea a fost de 53,17%

La vremea respectivă ţineam un editorial zilnic la Evenimentul zilei şi tot zilnic un comentariu pe cristoiublog. ro. După primul tur am renunţat la contractul cu postul tv Realitatea tv, unde aveam o emisiune săptămînală moderată de Rareş Bogdan.

Trecutul, chiar şi cel apropiat, poate fi o lecţie pentru prezent. De aceea m-am gîndit să reiau la Gîndurile lui Cristoiu din 2024 unele comentarii din 2014 dedicate primului şi celui de-al doilea tur. De precizat că scrisul meu de atunci şedea sub semnul marii probleme cu care se confruntă gazetarii ca Istorici ai clipei. Comentăm evenimente în mişcare, despre care nu ştim la ora scrisului cum vor evolua şi mai ales cum se vor sfîrşi.

O întrebare pe care mi-o puneam în seara primului tur al alegerilor prezidenţiale din 2014: Şi, totuşi, de ce n-au ieşit romanii la vot în proporţia aşteptată?

Sunt ca jurnalist la al şaptea prim tur de scrutin. Spre deosebire de alţi ani, nu m-a încercat duminică, 3 noiembrie 2014, nici o emoţie. Mai întîi pentru că primul tur al acestui scrutin are un rezultat deja ştiut: Victor Ponta şi Klaus Iohannis în al doilea tur. Apoi sînt suficient de bătrîn într-ale alegerilor postdecembriste ca să mai fiu minim chibiţ al unui candidat. Deşi am stat închis în camera mea de lucru de acasă (citesc despre şmecheriile prin care CIA a încercat şi încearcă să-i convingă pe americani că nu-i aşa de fioroasă cum pare), pe parcursul zilei am căutat să notez pe cristoiublog.ro observaţiile mele despre acest prim tur, scrise şi publicate sub titlul: Primul tur văzut de un îmbătrînit într-ale alegerilor

DNA-visul românilor?

Ca şi în celelalte zile de vot, candidaţii au mers la urne pentru a putea spune ceva Poporului român. Şi anul acesta, vorbele au fost cele dintotdeauna: votez pentru ţară, votez pentru viitor, votez pentru democraţie.

Au făcut excepţie doi candidaţi:

Călin Popescu Tăriceanu şi Monica Macovei.

Călin Popescu Tăriceanu l-a atacat din nou pe Traian Băsescu.

Monica Macovei a declarat:

„Fiecare cînd mergeţi la vot gîndiţi-vă ce înseamnă DNA pentru voi, un vis sau un coşmar? Nu opriţi visul, votaţi visul!“

Cum adică, visul oricărui român e DNA? Eu credeam că visele oamenilor sunt altele: o viaţă mai bună, şosele, străzi curate, pace, viitor sigur pentru copii.

DNA e o instituţie de forţă. E foarte bine că există. E foarte bine că e nemiloasă cu corupţii. Dar cineva care vrea să ajungă preşedintele Românei nu poate declara în ziua votului că visul românilor e DNA.

Mă tot întrebam ce se ascunde în spatele hărniciei DNA-SRI din campanie.

Încerc să cred că unii din conducerea SRI pariază pe Monica Macovei?

E o întrebare normală cîtă vreme Monica Macovei şi-a întemeiat campania pe DNA visul românilor!

*

Fenomenul votului multiplu prin traseismul studenţesc

Secţia de vot din Piaţa Amzei, unde votez eu de cînd mă ştiu, are majoritatea alegătorilor în vîrstă. Tot sectorul unu stă sub acest semn, ceea ce şi explică, atît procentajul de participare cel mai mare din Bucureşti, cît şi opţiunea pentru PSD.

Duminică, 2 noiembrie 2014, cînd am mers la vot, să-mi fac cruce nu alta.

Un grup de studenţi voia să voteze, dar nu puteau pentru că nu mai erau tipizate.

Studenţi care să vină în Piaţa Amzei şi nu oricum, ci în grup, ca să voteze!

Măi, să fie!

Întors acasă, am văzut la tv, din întîmplare, făcîndu-se mare caz că poporul e frustrat de posibilitatea de a vota.

Deontologii de la Hotnews şi ofiţerii acoperiţi de la ziare.com s-au umplut de muci sub puterea unei indignări civice.

Numai că acest Popor vrea să voteze pe liste suplimentare.

Nu în Grozăveşti, ci în Amzei, loc pentru care trebuie să baţi tot oraşul.

N-am nici o îndoială.

Studioşii ăia care au venit de la mama dracului ca să voteze pe liste suplimentare sunt nişte amărîţi plătiţi de unele partide ca să facă turul Bucureştilor votînd pe liste suplimentare de mai multe ori.

Asta ar trebui să-i preocupe pe deontologi şi pe deontoloage?

Fenomenul votului multiplu prin traseismul studenţesc.

*

Şi, totuşi, de ce n-au ieşit romanii la vot în proporţia aşteptată?

Pentru prima dată în anii postdecembrişti s-au dat publicităţii rezultate de peste zi ale exit-pollurilor.

Deontologii de la Hotnews, cei care şi-au propus să stea cu ochii beliţi în fundul televiziunilor de ştiri, au fost primii care au dat un sondaj de ora 13.

Potrivit sondajului, Victor Ponta va pierde alegerile, iar Monica Macovei le va cîştiga.

A venit după un timp Evenimentul zilei, cu un sondaj în care Victor Ponta cîştiga detaşat. Cei de la Hotnews l-au scos pe al lor de pe site. A fost preluat, de îndată, de ziare.com, site-ul SRI.

Faţă de acest nou război, care încalcă Legea, îmi permit să observ:

Singurul lucru cert e prezenţa mai mică la vot, faţă de aşteptări. Asta deşi deontologii şi deontoloagele ne-au ameţit cu îndemnul de a merge la vot. Realitatea unei prezenţe surprinzător de proaste faţă de mult aşteptata Revoluţie prin vot poate spune multe despre rezultatele primului tur.

Primul tur contează doar în perspectiva turului al doilea. Din acest punct de vedere, nici diseară, după exit-pollurile legale, nu putem spune mare lucru despre turul al doilea, deoarece va conta şi marja de eroare.

Şi, totuşi, de ce n-au ieşit românii la vot în proporţia aşteptată?

