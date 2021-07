Ion Cristoiu: Florin Cîţu e Pupiloiul lui Klaus Iohannis, iar Mioara Costin, Pupilica lui Florin Cîţu

Publicistul Ion Cristoiu afirmă că lipsa de reacţie a premierului Florin Cîţu, în urma scandalului declanşat de folosirea resurselor publice în bătălia pentru şefia PNL de către consiliera sa, Mioara Costin, şi pe care nu a demis-o în ciuda indignării publice, arată că în România a apărut o nouă funcţie: pupilica sau pupiloiul unui ştab.

Redăm integral editorialul publicat pe cristoiublog.ro:

„Despre Scandalul Mioara Costin, cum i s-a spus, după numele consilierei de stat, Mioara Costin, promovată din potul de ţinătoare de microfon la o televiziune suspectă într-un post bine plătit de la cancelaria premierului, beneficiind de avantajele înalţilor funcţionari guvernamentali numai şi numai pentru că a reuşit să devină pupila oficială a lui Florin Cîţu, am scris şi am vorbit. Scandalul trimite la o infracţiune comisă de Florin Cîţu: Abuz în serviciu. Liviu Dragnea a luat trei ani închisoare pentru c-a folosit două angajate din administraţia de stat ca angajate la PSD. Florin Cîţu a comis ceva mult mai grav:

A folosit o consilieră de stat din Palatul Victoria, plătită gras din taxele şi impozitele noastre, pentru rezolvarea unor treburi pe linie de partid. Numita Mioara Costin, repet, o fostă jurnalistă mediocră, fără nici un orizont în presă, a elaborat un document cu antetul Guvernului în care se dădeau indicaţii activului PNL cum să-l lucreze pe Ludovic Orban, concurentul premierului la şefia PNL.

Dezvăluirea a avut loc în presă luni, 19 iulie 2021. Sîntem în 22 iulie 2021. Deşi indignarea presei a fost aproape unanimă, Mioarei Costin nu i s-a întîmplat nimic. Nu numai că n-a demisionat sau n-a fost demisă, dar mai mult, nici măcar n-a catadicsit să se explice opiniei publice într-un fel sau altul. Orice om politic în locul lui Florin Cîţu i-ar fi cerut demisia. Florin Cîţu, cel ce se pretinde a aduce un suflu nou în PNL, dacă va fi ales preşedinte, candidatul lui Emil Boc, Rareş Bogdan, Alina Gorghiu şi mai ales candidatul lui Klaus Iohannis, a făcut scut în jurul ei cu întreaga-i personalitate. Marţi, cînd Ludovic Orban a denunţat folosirea resurselor guvernamentale în bătălia internă din PNL, Florin Cîţu a cerut dovezi că Mioara Costin e autoarea documentului. În scurt timp, presa i-a oferit o dovadă zdrobitoare că Mioara Costin a pus la lucru întregul Grup de comunicare strategică al Guvernului pentru victoria candidatului Florin Cîţu în bătălia internă din PNL. Miercuri, la conferinţa de presă de la Guvern un reporter s-a interesat dacă vor fi luate măsuri. A avut loc următorul dialog:

<Reporter: Bună ziua! Alex Vlădescu, Antena 3. Eu voiam să vă întreb, domnule premier, avînd în vedere scandalul care a apărut ieri în presă legat de acel document care s-a scurs de la cancelaria dvs, dacă v-aţi lămurit şi dacă documentul este real şi, în cazul în care este real, dacă vor fi luate ceva măsuri.

Florin Cîţu: Am spus şi ieri, o spun şi astăzi, eu nu pot să comentez decît pe baza unor documente oficiale. Din punctul meu de vedere, document oficial înseamnă înregistrat, cu semnături ş.a.m.d..

Reporter: Documentul avea antetul Guvernului şi era semnat.

Florin Cîţu: Repet ceea ce am spus mai devreme: documente oficiale, din punctul meu de vedere, înseamnă documente înregistrate, documente care au trecut printr-o anumită procedură. Acestea sunt documente oficiale. Nu pot să comentez documentele...

Reporter: Dar aţi verificat măcar dacă e real sau nu?

Florin Cîţu: Repet răspunsul meu...

Reporter: Ar trebui organele statului să se sesizeze pentru a verifica? Pentru că vorbim de un /acces/ la guvern, nu oricine poate folosi antentul Guvernului, domnul premier.

Florin Cîţu: Vă mulţumesc.>

Oricărui cetăţean al Republicii i-ar fi fost limpede la un asemenea răspuns că Florin Cîţu îşi bate joc de jurnaliştii din sală. Într-o altă ţară ceea ce înseamnă într-o altă presă, toţi jurnaliştii care ar fi urmat momentului nu i-ar fi pus o altă întrebare decît cea despre Scandal. Recent Guvernul lui Florin Cîţu a achitat sumele restante din uriaşa Miluire a Presei din perioada Pandemiei. Se înţelege că nimeni din sală n-a mai abordat chestiunea. Cum s-o facă? Unii dintre ei nici n-ar mai fi avut rost să se întoarcă la redacţie. I-ar fi dat afară în timp ce veneau spre redacţie mogulii care au vîrît în buzunare milioanele de euro ale Miluirii.

Asupra momentului de importanţă mitocănească a Suflului Nou în PNL am avut cu Ionuţ Cristache, miercuri, la emisiunea sa România9 care se difuzează la 5, o polemică cordială. Ionuţ Cristache s-a năpustit asupra lui Florin Cîţu punînd pe seama felului de a fi al premierului refuzul de a o demite pe Mioara Costin. Eu însă, aducînd în discuţie şi partea omenească, pur omenească la un asemenea nivel a relaţiei lui Florin Cîţu cu Pupilica, Mioara Costin, am susţinut că vina aparţine celor care l-ar fi putut obliga pe Florin Cîţu să reacţioneze adecvat. În orice alt loc din lume, un politruc ar fi procedat precum Florin Cîţu dacă ar fi fost de capul lui. Din fericire pentru ţările respective, în alte ţări un politruc precum Florin Cîţu s-ar fi văzut constrîns s-o demită pe Pupilică. Altfel şi-ar fi riscat postul.

În România lui Klaus Iohannis nu s-a pus în mişcare un asemenea mecanism.

Ludovic Orban e preşedintele PNL. Aşa cum el însuşi a declarat Scandalul Pupilica lui Florin Cîţu afectează Guvernul şi prin el PNL. Ar fi fost normal ca preşedintele PNL să convoace Biroul Naţional al PNL pentru a discuta cazul. N-a făcut-o. Ca şi în cazul Alexandru Nazare, Ludovic Orban s-a mulţumit să dea din gură.

Florin Cîţu e candidatul unei Grupări ce-şi spune reformistă. Aţi auzit pe vreun membru al grupării cerîndu-i candidatului să ia măsuri?

Cazul are o netă dimensiune penală. Ar fi fost normal ca DNA să se autosezize. Cum n-a făcut-o, ar fi fost normal ca liderii USRPLUS să depună plîngere la DNA. Nu se bat ei cu pumnu-n piept că sînt Eroii luptei împotriva ilegalităţilor comise de demitari?

Sînt sigur că scandalul se va stinge. Sufletul zbuciumat al premierul se va linişti. Pupilica va rămîne lîngă el. Iar noi, românii vom rămîne din nou cu gustul amar dat de constatarea că-n în România s-a ivit o nouă funcţie:

Pupilica sau Pupiloiul unui ştab.”

NOTĂ: Acest editorial este preluat integral de pe cristoiublog.ro