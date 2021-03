Ion Cristoiu: Klaus Iohannis trebuie să explice românilor de ce e acum, faţă de ianuarie 2021, în favoarea certificatului de vaccinare

Publicistul Ion Cristoiu critică atitudinea preşedintelui Iohannis, care, fără să dea explicaţii, şi-a schimbat declaraţiile şi susţine acum introducerea unui certificat de vaccinare la nivel european, constatând că o problemă atât de importantă a fost expediată de şeful statului în câteva rânduri, printr-un comunicat oficial, pentru ca românii să nu-şi dea seama de răzgândirea sa spectaculoasă de la o lună la alta.

Redăm integral editorialul publicat pe cristoiublog.ro:

„În ianuarie 2021 cînd în Uniunea Europeană debutase în forţă vaccinarea, unele ţări membre au început să pledeze pentru introducerea unui certificat digital de vaccinare, un fel de paşaport, ca să-i spunem aşa, care da statelor membre dreptul de a accepta pe teritoriul lor un cetăţean al UE numai dacă dovedea prin intermediul documentului că s-a vaccinat.

În România s-au ivit imediat voci care au respins această iniţiativă considerînd-o o gravă încălcare a libertăţii de circulaţie, ca libertate fundamentală a omului. Fireşte era o nuanţă mai mult academică decît reală, pentru că în perioada Pandemiei libertăţi individuale mult mai limpezi au fost sugrumate pur şi simplu, şi cu toate acestea cetăţenii Europei nu s-au burzuluit.

E mai mult decît interesant că principalii adversari ai certificatului au fost cei de la Putere. Nu pentru că mor ei de dragul libertăţilor individuale (dacă ar fi aşa n-ar lupta s-o demită pe Renate Weber, stindardul bătăliei pentru respectarea drepturilor omului), ci pentru că Stăpînul de la Cotroceni, preşedintele Klaus Iohannis, se pronunţase categoric împotriva certificatului. Poziţia sa publică a fost exprimată la Conferinţa de presă din 12 ianuarie 2021:

<Carmen Gavrilă. RRA: Grecia promovează, în contactele cu Comisia Europeană, cu celelalte instituţii europene, dar şi cu alte state membre, ideea de a crea un certificat unic european ca o dovadă de vaccinare pentru cetăţenii europeni, astfel încît europenii să poată circula mai uşor cu acest certificat, această dovadă că au fost vaccinaţi, şi Grecia doreşte să şi pună pe agenda Consiliului European de săptămâna viitoare această chestiune. România ce poziţie are? Consideră că e o idee bună?

Preşedintele României: Personal, nu consider că acesta este de o idee bună. Prin acesta s-ar crea un cadru de discriminare care este, pur şi simplu, inacceptabil. Eu sunt de părere că trebuie să existe un certificat de vaccinare şi acest certificat va exista şi la noi, însă el trebuie folosit pentru motive medicale. Persoana care primeşte un certificat, ştie cînd a primit prima doză de vaccin, i se scrie acolo cînd va primi a doua doză de vaccin şi aşa mai departe. Deci sînt date importante pentru medicul de familie, pentru medicul curant sau pentru oricine dacă persoana ajunge, de exemplu, la urgenţe. Însă să folosim aceste certificate de vaccinare ca să împărţim populaţia Europei în două, cei care au fost deja vaccinaţi şi cei care încă nu au fost vaccinaţi, nu mi se pare un lucru bun.>

În zilele de 25-26 februarie 2021, a avut o reuniune extraordinară a Consiliului European în format de video conferinţă. În prima zi a Conferinţei s-a discutat şi despre certificatul de vaccinare. Agenţia Reuters transmitea pe 25 februarie 2021, la oa 21.30, după încheierea primei zile de summit, următoarea depeşă:

<Certificatele digitale de vaccinare care permit persoanelor să călătorească în Europa, în ciuda pandemiei de coronavirus, vor fi probabil disponibile înainte de începerea verii, a declarat cancelarul german Angela Merkel după un summit virtual al UE.

«Toată lumea a fost de acord că avem nevoie de un certificat digital de vaccinare», a declarat Merkel joi într-o conferinţă de presă, adăugînd că Comisia UE va avea nevoie de aproximativ trei luni pentru a crea baza tehnică pentru astfel de documente.>

Din cîte se vede lidera de facto a Uniunii Europene, pentru că Preşedinta Comisiei Europene e un fel de dronă a Germaniei la conducerea acestui important organism, a spus clar că toţi cei care au participat la reuniunea Consiliului au fost de acord cu introducerea acestui certificat. Pe baza acestui accept, Comisia va începe să lucreze la documentaţia pentru document. La Consiliu a participat, se înţelege, şi preşedintele Klaus Iohannis în calitate sa de preşedinte. A participat ca de obicei, deoarece de mult România e reprezentată exclusiv de preşedinte, chiar şi la şedinţele Consiliului unde se discută chestiuni care ţin strict de Executiv, de premier.

E printre puţinele ţări europene care trimite pe preşedinte şi pe preşedintele unei republici semiprezidenţiale.

Aşadar, potrivit concluziei trase în mod public de Angela Merkel toţi membrii consiliului, inclusiv preşedintele Klaus Iohannis, au fost de acord cu introducerea certificatului.

Pe 12 ianuarie 2021, Klaus Iohannis s-a pronunţat categoric împotriva certificatului. A spus-o public de a dreptul fără a lăsa prin nuanţe loc de întors. Ba mai mult, poziţia sa a fost preluată imediat de toţi cei de la Putere, în frunte cu premierul Florin Cîţu.

Chestiunea certificatului domină spaţiul public de la noi. Procesul de vaccinare depinde mult de credinţa românilor că se va introduce un astfel de certificat, chiar dacă el încalcă libertatea de circulaţie. În aceste condiţii, românii s-au întrebat care a fost poziţia lui Klaus Iohannis la summit. A fost de acord cu introducerea certificatului şi dacă da, cum de s-a schimbat spectaculos în această chestiune după o lună de zile? N-a fost de acord cu certificatul şi atunci de ce a declarat Angela Merkel că toată lumea a fost de acord? E chiar o cantitate atît de neglijabilă România pentru cancelarul Germaniei încît să nu ia în seamă poziţia României?

Comunicatul Administraţiei Prezidenţiale în legătură cu această reuniune a întîrziat puţin, iar cînd a apărut a luat înfăţişarea unei zile de post, care, aşa cum spune tradiţia, este lungă şi trece greu. Acest text trece greu nu numai pentru că este lung, dar şi pentru faptul că este redactat într-o splendidă limbă de lemn tipică lui Klaus Iohannis.

În legătură cu certificatul de vaccinare Comunicatul precizează:

<Referitor la certificatele de vaccinare, Preşedintele României s-a pronunţat pentru o abordare coordonată şi unitară la nivel european, susţinînd că certificatul de vaccinare ar trebui utilizat pentru scopuri medicale, iar procesul de identificare a elementelor tehnice pe care să le conţină un certificat la nivel european va trebui să continue.>

Cu excepţia sintagmei: <susţinînd că certificatul de vaccinare ar trebui utilizat pentru scopuri medicale> între declaraţia din ianuarie şi punctul de vedere de acum e o diferenţă uriaşă. Acum Klaus Iohannis e de acord cu certificatul de vaccinare. De ce este de acord, ar fi normal să ne explice.

Nu intervin în această dispută europeană, am spus-o de nenumărate ori înainte de a mă vaccina, acest certificat se va introduce, am spus asta şi cînd liderii Uniunii Europene în mod ipocrit electoral susţineau că aşa ceva nu este posibil. Am spus şi scris de pe atunci că el se va introduce.

Chiar dacă nu se va reglementa la început la nivel oficial obligativitatea acestui certificat, din punct de vedere practic el va fi pentru cei care vor să circule prin ţară şi peste hotare asemenea permisului de conducere pentru cine se urcă într-o maşină. Nu te poţi urca într-o maşină dacă n-ai permis de conducere. Aşa va fi şi cu acest certificat, probabil că nu se va putea nici măcar călători cu metroul, dacă nu l-ai.

De aceea, n-am înţeles raţiunile opunerii publice ferme a lui Klaus Iohannis la introducerea certificatului în UE. Nu sesiza ceea ce şi un simplu cetăţean îşi dădea seama şi anume că la nivelul Uniunii se va introduce această gravă încălcare a libertăţii de mişcare? Să admitem că Klaus Iohannis şi-a avut raţiunile sale pentru care a declarat că România se opune certificatului. În aceste condiţii, domnia sa e obligat, nu numai prin legea transparenţei, dar şi prin legea relaţiei de bun simţ între demnitar şi Popor, să explice românilor de ce a cedat în chestiunea certificatului.

A făcut-o?

Nici vorbă.

Şi pentru ca românii să nu realizeze că el nu dă seamă de schimbarea spectaculoasă a poziţiei noastre, chestiunea certificatului a fost expediată în cîteva rînduri ale unui Comunicat amplu şi în plus înceţoşat de un limbaj de lemn.

Ce mai încolo şi încoace, cîteva vorbe zise din vîrful buzelor.

Nu merită poporul ăsta de la preşedinte mai mult decît cîteva vorbe zise din vîrful buzelor?”

NOTĂ: Acest editorial este preluat integral de pe cristoiublog.ro