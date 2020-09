Ion Cristoiu: Ludovic Orban – un Liviu Dragnea updatat

Jurnalistul şi publicistul Ion Cristoiu afirmă că Avocatul Poporului, care a atacat recent la CCR legea de impozitare a pensiilor speciale, este una dintre instituţiile statului de drept asupra căreia premierul Ludovic Orban s-a năpustit pe motiv că acestea nu-i ascultă comenzile politice. Redăm integral editorialul publicat pre cristoiublog.ro:

“Vineri, 19 iunie 2020, Ludovic Orban, premierul României, a făcut următoare declaraţie:

<Voi cere grupurilor parlamentare ale PNL să investigheze posibilitatea de a o demite pe Renate Weber pentru a numi un Avocat al Poporului care să acţioneze în conformitate cu Constituţia şi în interesul cetăţenilor români>

Nu ştiu dacă veselul Ludovic Orban e însurat. Presupunînd că da, să zicem că Ludovic Orban în calitate de consort vrea ca soţia să-i facă o ciorbiţă. (De precizat că Ludovic Orban aparţine bărbaţilor care nu spun ciorbă, ci ciorbiţă, nu iubită, ci iubiţel, nu carne, ci cărniţă) Dacă ar fi redactată în stilul declaraţiei de sus, zicerea sa ar trebui să sune cam aşa.

Voi cere lui iubiţel să investigheze posibilitatea de a-mi face o ciorbiţă.

Cam aşa de vag sună şi chestia cu Avocatul poporului. Deocamdată să stăm liniştiţi. Ludovic Orban n-a cerut încă grupurilor parlamentare să investigheze. Şi chiar dacă ar fi cerut, e de presupus că grupurile doar investighează. Admiţînd că investighează, vor ajunge la concluzia că deocamdată n-au majoritatea nici pentru a bea un pahar de apă, d-apoi să schimbe Avocatul poporului.

Asta nu înseamnă că declaraţia lui Ludovic Orban nu trebuie să ne îngrijoreze.

Pentru că:

Avocatul Poporului e o altă instituţie pe care PNL prin vocea lui Ludovic Orban vrea s-o pună pe coji de nucă. Partidul Naţional Liberal, cunoscut pe vremuri drept partidul lui Ionel Brătianu, cunoscut azi ca Partidul lui Klaus Iohannis, se pretinde a fi credincios democraţiei, europenismului. Sub această flamură, PNL a dus, pe vremea Opoziţiei, o campanie spectaculoasă împotriva PSD pe motiv că vrea să distrugă instituţiile statului de drept, cîtă vreme acestea se ţin independente. După parvenirea la Victoria, PNL, prin Ludovic Orban, s-a năpustit asupra instituţiilor statului de drept pe motiv că acestea nu-i ascultă comenzile politice. Se spune de către unii că Ludovic Orban e Viorica Dăncilă updatată. Eu cred însă, văzînd agresivitatea cu care loveşte instituţiile statului de drept, că e un Liviu Dragnea updatat.

Renate Weber a atacat la CCR Legea de impozitare a pensiilor speciale. Deşi consider Legea un produs eminamente electoral într-o ţară a zicalei cu capra vecinului, eu nu am nici o poziţie faţă de legea adoptată de Parlament. Renate Weber, care ştie Drept cît zece Ludovic Orban cu mandolină cu tot, consideră că Legea are probleme de Constituţionalitate:

<Sînt mai multe argumente, dar în linii mari este vorba de încălcarea articolului 16 din Constituţie, iar a doua oară a articolului 56, pentru că, pe de o parte, este vorba de nerespectarea principiului unei juste aplicări a sarcinii fiscale, iar, pe de altă parte, este vorba de o discriminare pe care noi am identificat-o, pentru că, dacă vă uitaţi în cuprinsul legii, deşi se vorbeşte de taxe, în realitate nu sunt taxe, ci sunt impozite. Taxa este ceva ce persoana trebuie să plătească şi, în schimbul acelei plăţi, obţine un serviciu>.

Are legea probleme de constituţionalitate?

Habar n-am, pentru că nu mă pricep la Drept.

Mă pricep în schimb la Logică.

Şi din punctul de vedere al Logicii, consider că Renate Weber a făcut un gest normal. A atacat o Lege la CCR. Altfel zis, a întrebat CCR dacă nu cumva Legea încalcă Constituţia. CCR îi poate răspunde că da sau că că nu. Decizia aparţine CCR şi nu Avocatului Poporului. De cînd şi pînă cînd a întreba pe cineva ceva e o crimă?

Dar nu numai atît.

Dacă Avocatul Poporului, Renate Weber, consideră că Legea încalcă Legea Fundamentală e obligată s-o supună examenului CCR. Pentru că a asta e chiar menirea de esenţă a Avocatului Poporului. Să fie un radar proiectat a depista chiar şi o boare cînd vine vorba de încălcarea statului de drept. Am mai scris că, în fine, după mandate în care Avocatul Poporului a fost fie un instrument politic, fie o sinecură, prin mandatul Renatei Weber, această funcţie s-a umplut de conţinut. Gestul normal, ba chiar şi necesar, al Renatei Weber, e semnificat astfel de către Ludovic Orban:

<Renate Weber se comportă ca avocatul celor care au încălcat legea şi au pus în pericol sănătatea celorlalţi. Renate Weber s-a arătat a fi prietenul PSD, avocatul PSD şi acum se arată a fi avocatul celor cu pensii speciale mari, de peste 7000. Nu e vorba de toţi cei care s-au pensionat - militari, poliţişti, jandarmi, care au pensii de 3500-4500, care au lucrat în operativ. Se arată a fi apărătorul celor care beneficiază de pensii anormal de mari, cei care au abuzat legislaţia pensiilor, au profitat de orice portiţă şi şi-au umflat pensiile cu pompa. Asta e Renate Weber, avocatul acestor oameni>.

Aţi observat putoarea de sconcs din acest atac? Renate Weber e atacată nu din punct de vedere profesional, altfel spus nu prin demontarea argumentelor invocate în privinţa neconstituţionalităţii, ci prin rău mirositorul proces de intenţie, de tristă faimă în stalinism.

Să mai spună cineva că Ludovic Orban nu-i un Liviu Dragnea updadat?!”

NOTĂ: Acest editorial este preluat integral de pe cristoiublog.ro