Ion Cristoiu: O operaţiune originală a BOR pe Frontul de Est: Recreştinarea Rusiei

PSYOP. Din studierea Rapoartelor trimise de clericii militari de pe Frontul de Est Episcopiei de la Alba Iulia reţin îndeosebi Cultul personalităţii lui Partenie Ciopron, Episcopul şef al Armatei, mult peste Cultul Mareşalului, aproape inexistent. O fi asta tradiţia BOR, de a face temenele mai marelui? Sau doar Partenie Ciopron, de a cărui semnătură depindea postul unui cler militar, beneficia de o asemenea slujire oficială?

Am luat cu mine cartea de la BAR şi o fişez lungit în pat. M-a lovit o cumplită înţepenire de mijloc şi ,pentru a pune un stick la pagina de memorat, fac eforturi însemnate. Treptat-treptat, îmi dau seama că Recreştinarea Rusiei, declanşată de BOR, sub conducerea Patriarhului Nicodim, era şi o subtilă Operaţiune de tip modern numită cîştigarea simpatiei celor cuceriţi. Ca dovadă trebuie luate în calcul mai întîi conţinutul predicilor ţinute de preoţii militari băştinaşilor. Cele mai multe, aşa cum arată Rapoartele, sînt îndemnuri către băştinaşi să asculte de ordinele armatei române, deoarece aceasta a venit ca să-i elibereze de Satana de la Moscova. Slujbele sînt menite să obţină bunăvoinţa localnicilor. De aceea, activitatea misionară e puternic susţinută şi chiar încurajată de conducătorii Armatei, cum ar fi fi Ilie Şteflea sau Radu Corne. A fost eficientă formula? Pentru minima pacificare a teritoriului cucerit, da. Pentru soarta războiului, nu. Pînă la urmă, creştinii ruşi care se grăbeau să vină la slujbele româneşti, tot colaboraţionişti sînt pentru Armata Roşie. Există între Rapoarte unul despre o doctoriţă care se răzgîndeşte în privinţa botezării fiicei, din simplul motiv că se teme de ce se va întîmpla după. Oricum, Recreştinarea Rusiei e şi o operaţiune psihologică specială ( PSYOP) a Armatei române pe Frontul de Est şi e păcat că n-a fost studiată de istoricii noştri militari.

*

Parveniţi. În volumul de Publicistică din opera lui Arghezi, smotocit zdravăn de căţeala Găgeşti Deal, dau peste tableta Pilda nu foloseşte, iscălită în Adevărul din 29 octombrie 1946. Debutul mi se pare cunoscut:

„E o vorbă adevărată, că nimeni nu învaţă nimic din trecut. Îndată ce o împrejurare face dintr-un individ de toate zilele un personaj şi-l pune cu o treaptă mai sus, îndată ce o caricatură se înavuţeşte, îndată ce un club de aventurieri pune mîna pe o putere, nu-i mai cunoşti.

Ei capătă un sentiment de supraoameni şi se aliază cu eternitatea. Se cred inamovibili şi veşnici.

Am trăit cîteva generaţii şi cîteva dictaturi. Am îndurat jignirea celor mai excesive abuzuri. Am cunoscut oameni de nimic, aruncaţi dintr-o dată din ţărînă tocmai în vîrful carului cu fîn, ca pepenii, furaţi la marginea drumului din bostană. Unii n-au avut vreme să ajungă deasupra, opriţi în traiectoria de lansare de un pai. Boala, moartea i-au zăticnit pe alţii, în plină desfăşurare. Ei puteau să-şi aducă aminte, subt cloroform, pe masa chirurgului, care le despica stomacul amăgit de la tocana de cîrciumă la oticnirea de după stridii, caviar şi homar, cuvintele de agonie ale lui Neron:

Cîtămai meşterul piere!

Ei redevin oameni de simţire, de-abia după ce cad, orice ridicare nemotivată de o personalitate ducînd într-însa ameţeala şi precipitarea. Atunci, desprinşi cu înălţimea măcar, la o trecere prin ea, instantanee, izbitura îi doare şi mizeria morală, care însoţeşte contrastul, îi arată meschini şi laşi în stare de orice turpitudini, şi inconştienţa adaugă insului lor, funciarmente stupid, o sensibilitate furată de la martiri.”

N-am nici o îndoială.

Citatul ăsta l-am folosit cîndva. În Istoria literaturii proletcultiste? Ia să vedem! Nu, n-am scris despre el în Istorie, deşi – acum îmi dau seama – meditaţia asupra clubului de aventurieri putea fi receptat de paranoia comunistă ca o aluzie fără leac la comunişti. Din cîte-mi vin în minte, am folosit acest citat într-unul din comentariile mele inutile, publicate despre vreun potentat al clipei respective, devenit ulterior, după cădere, aşa cum observă Arghezi, oameni de simţire.

Da, indiscutabil că într-un editorial l-am folosit, cred că ştiu şi despre cine- despre un preşedinte, pentru a semnala sentimentul de supraoameni al celor parveniţi.

