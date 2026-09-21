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Elevii de liceu se pot înscrie într-un program de mentorat în cercetare matematică lansat de un reputat profesor român stabilit în SUA

Reputatul profesor doctor în matematică Daniel Onofrei de Universitatea din Houston și profesorul Ionel Popescu de la Universitatea din București lansează Castalia Junior Research, un program de mentorat în cercetare matematică pentru elevii de liceu.
Elevii de liceu se pot înscrie într-un program de mentorat în cercetare matematică lansat de un reputat profesor român stabilit în SUA
Sursa foto: captura video „Altceva cu Adrian Artene”
Departamentul Social - Mediafax
21 sept. 2026, 18:16, Educație
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Profesorul român Daniel Onofrei, cu o carieră impresionantă de peste două decenii în învățământul universitar american și Ionel Popescu, în prezent profesor la Facultatea de Matematică și Informatică a Universității București și cercetător la Institutul de Matematică „Simion Stoilow” al Academiei Române.

Profesorul Daniel Onofrei își desfășoară activitatea, din anul 2011, la prestigioasa Universitate din Houston, fiind recunoscut la nivel internațional ca doctor în matematică aplicată. Prof. Daniel Onofrei a fost invitat al podcasului „Altceva cui Adrian Artene” într-o ediție care a purtat publicul l într-o călătorie fascinantă la granița dintre știința exactă și spiritualitate.

Prof. dr. Ionel Popescu este în prezent, directorul departamentului de matematică al facultății pe care a absolvit-o și în anii 2000-2004 a continuat cu doctoratul la MIT. După mai mulți ani în UȘA că profesor de matematică s-a întors acasă.

În ce constă programul

Castalia Junior Research este un program selectiv de cercetare matematică pentru liceeni, un program academic online pentru elevi cu potențial ridicat, interesați să descopere matematica drept limbaj pentru înțelegerea lumii reale.

Acesta se adresează elevilor de liceu curioși, cu interes puternic pentru matematică și disponibilitate pentru studiu independent ghidat. Fiecare etapă se încheie cu un raport individual; în Elite, elevii pregătesc și un poster și o prezentare digitală.

Potrivit informațiilor oferite de profesorul Daniel Onofrei, elevii lucrează săptămânal cu mentori universitari și avansează prin selecție de la fundamentele modelării la cercetare.

Programul are trei etape:

  • CASTALIA CURIOUS (8 săptămâni)

Formularea matematică a problemelor reale, selectarea ipotezelor și construirea primelor modele.

  • CASTALIA EXPLORER (12 săptămâni)

Pentru elevii calificați: aprofundarea întrebărilor matematice și un topical review al literaturii relevante.

  • CASTALIA ELITE (12 săptămâni)

Pentru elevii calificați: proiect de cercetare, raport, poster și prezentare în fața unui juriu academic independent.

Pentru înscrierea la prima ediție a programului, termenul limită este 30 noiembrie 2026, urmând ca evaluarea și interviurile să de deruleze între 1 și 18 decembrie.

Programul începe efectiv pe 16 ianuarie 2027, iar la sfârșitul lunii august 2027 este programată o miniconferință la Universitatea din București.

Detalii, pe castalia.reachatlyceum.com și pe adresa [email protected].

 

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