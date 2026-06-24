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Peste o mie de elevi și profesori cu rezultate remarcabile dintr-un oraș vor fi premiați. Premiile sunt consistente

Peste o mie de elevi și profesori cu rezultate remarcabile din orașul Galați vor fi premiați. Premiile consistente sunt oferite de autoritățile locale și de sponsori.
Peste o mie de elevi și profesori cu rezultate remarcabile dintr-un oraș vor fi premiați. Premiile sunt consistente
sursa foto: FB, Primăria Galați
Petru Mazilu
24 iun. 2026, 20:38, Social
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Peste o mie de elevi, studenți și profesori cu rezultate remarcabile din orașul Galați vor fi premiați în cadrul unei ceremonii. Evenimentul se numește Gala Excelenței în Educație și se va desfășura marți, în Grădina Publică din oraș.

Este a șasea ediție a evenimentului care anul acesta va avea cel mai mare număr de premianți. Organizatorii de la Asociația Timp Magic și Primăria Municipiului Galați spun că gala „a devenit cel mai amplu eveniment de profil din sud-estul României, având un ecou puternic la nivel național”.

„Gala Excelenței în Educație a devenit, după cinci ediții consecutive, una dintre cele mai frumoase și importante tradiții ale municipiului Galați. Este momentul în care comunitatea noastră își exprimă respectul și recunoștința față de tinerii care au obținut rezultate deosebite, față de profesorii care îi îndrumă și față de familiile care îi susțin în drumul lor către performanță. Într-o societate aflată mereu în schimbare, educația rămâne cea mai sigură investiție în viitor”, a declarat primarul orașului Galați, Ionuț Pucheanu.

Ce premii vor primi elevii și profesorii merituoși

În cadrul evenimentului vor fi recompensați toți elevii claselor V-XII din Galați care au obținut media generală 10 în anul școlar recent încheiat, olimpicii naționali și internaționali, profesorii lor îndrumători, studenții și cadrele didactice cu rezultate remarcabile din cadrul Universității „Dunărea de Jos”.

Premiile nu sunt simbolice. Valoarea unui premiu va fi, în medie, 2.000 de lei, bani și produse oferite de sponsori. Cel mai mare premiu, în valoare de 6.000 de lei, va fi acordat elevilor cu rezultate excepționale la olimpiadele internaționale.

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