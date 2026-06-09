România riscă să producă energie pe care nu are cine să o consume. Avertismentul președintelui CRE privind miliardele investite în sector

România trebuie să transforme electrificarea într-un proiect național dacă vrea să valorifice investițiile masive aflate în derulare în sectorul energetic, a precizat Corneliu Bodea într-un interviu acordat pentru e-nergia.

Potrivit acestuia, România riscă să se confrunte în următorii ani nu cu o lipsă de capacități de producție, ci cu o lipsă a consumului necesar pentru a valorifica noile investiții.

Președintele Centrului Român al Energiei (CRE) – organizație care reprezintă companiile din sectorul energetic românesc la București și Bruxelles – spune că nivelul actual al consumului de electricitate este îngrijorător, în condițiile în care, la mijlocul zilei, într-o zi lucrătoare, consumul național abia ajunge la 5.000 MW, iar seara urcă la aproximativ 6.000 MW.

„Ceea ce înseamnă că avem o problemă cu consumul. Clar suntem într-o stagnare. Dacă ar fi să fac o estimare, eu cred că anul ăsta vom fi sub anul trecut”, a afirmat Bodea.

Electrificarea ar trebui să devină proiect de țară

În opinia specialistului, singura soluție logică pentru creșterea consumului este electrificarea accelerată a economiei.

„Pentru România, electrificarea ar trebui să fie proiect de țară. Noi ar trebui,apropo de subvenții și de direcționare a banilor, să stimulăm consumul de energie electrică în încălzire, în transport”, a declarat acesta.

Bodea a criticat lipsa de coerență a politicilor publice, arătând că statul continuă să finanțeze extinderea rețelelor de gaze prin programul Anghel Saligny, deși tranziția energetică presupune dezvoltarea infrastructurii electrice și stimularea consumului de energie electrică.

„Pentru asta sunt niște lucruri, niște politici de făcut. Nu le facem. Noi construim încă rețele de gaz pe Anghel Saligny, care rămân umplute cu aer, că nu se conectează nimeni la ele și nu le ia nimeni în gestiune”, a declarat președintele CRE.

Statul nu își permite noi scheme de sprijin

Specialistul consideră că România nu are spațiu bugetar pentru măsuri ample de sprijin în cazul unei noi crize energetice.

Întrebat dacă statul își permite noi scheme fiscale sau subvenții, în contextul deficitului bugetar ridicat, acesta a răspuns: „Nu. Eu nu cred că ne putem permite, noi, România”.

Totodată, Bodea a avertizat că, în cazul unei noi explozii a prețurilor la energie, autoritățile ar putea transfera din nou costurile către companii.

„A pus pe spatele furnizorilor, adică a companiilor, acest efort. Și va face același lucru, vă spun, fără niciun fel de emoție va face același lucru!”, a afirmat el.

Impredictibilitatea alungă companiile

Corneliu Bodea a explicat că instabilitatea legislativă și neplata la timp a sumelor datorate companiilor afectează încrederea mediului de afaceri.

Potrivit acestuia, firmele românești care s-au dezvoltat în ultimii ani pe fondul investițiilor din sectorul energetic analizează deja oportunități pe alte piețe, iar România riscă să intre în competiție cu alte state pentru resursa umană și companiile capabile să implementeze proiecte energetice de mari dimensiuni.

„Ceea ce este însă riscant este ca antreprenorii români să se uite către alte piețe. Mă refer aici la energie. Sunt acum companii care au crescut foarte mult pe valul acesta, din ultimii câțiva ani, de investiții în regenerabil, infrastructură energetică, au căpătat dimensiune și există posibilitatea să se uite la alte piețe și să se mute spre alte piețe”, a declarat Bodea

Gazul, nu certificatele CO2, influențează prețul energiei

În ceea ce privește dezbaterile europene privind viitorul schemei ETS, sistemul Uniunii Europene prin care companiile plătesc pentru emisiile de dioxid de carbon, Corneliu Bodea a declarat că România rămâne aliniată poziției majorității statelor membre și va continua să susțină acest mecanism, chiar dacă ETS2 ar putea fi amânată sau ajustată.

Președintele CRE a respins însă ideea că schema ETS este principalul motiv al prețurilor ridicate la energie, susținând că factorul decisiv rămâne costul gazelor naturale.

„Impactul certificatelor de CO2 asupra prețului energiei electrice la centrale pe gaz este – n-aș vrea să spun nesemnificativ – dar nu e determinant. Prețul gazului este determinant, nu impactul schemei de certificate”, a explicat Bodea.

Unde se încadrează SMR-urile în strategia energetică?

În ceea ce privește investiția în reactoarele modulare mici (SMR), Corneliu Bodea a evitat să spună dacă proiectul reprezintă sau nu o prioritate pentru România. Președintele CRE consideră însă că statul ar trebui să stabilească mai întâi o ierarhie clară a marilor investiții energetice pe baza fezabilității și a beneficiilor economice.

„Nu vreau să mă exprim dacă e bună sau nu e bună. Eu vreau să spun că ar trebui făcut un clasament al importanței investițiilor suportate de stat sau ale companiilor cu capital majoritar de stat, bazat pe fezabilitatea și importanța proiectelor”, a declarat Bodea.