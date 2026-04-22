Accident bizar în Bulgaria. Un autocar ucrainean a intrat într-un grup de oameni

Un autocar ucrainean, oprit pe marginea unei șosele din Bulgaria, a început să se miște brusc și a intrat într-un grup de oameni, potrivit Novinite. Accidentul s-a produs în apropierea punctului de trecere a frontierei Malko Târnovo de la granița cu Turcia.

Autobuzul a lovit cu spatele mai mulți oameni și apoi s-a răsturnat. Două persoane au murit și alte 16 au fost rănite, unele fiind în stare gravă. Răniții au fost duși la spitalele din regiune.

Se pare că autocarul care transporta 37 de pasageri și doi șoferi, toți cetățeni ucraineni, s-a oprit pe marginea drumului deoarece a rămas fără combustibil. După ce pasagerii au coborât și s-au adunat în spatele vehiculului, acesta a început în mod neașteptat să se miște cu spatele.

Șoferul a fost reținut și este audiat de polițiștii bulgari.