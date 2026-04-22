Accident bizar în Bulgaria. Un autocar ucrainean a intrat într-un grup de oameni

Un accident cu victime numeroase s-a produs miercuri în Bulgaria. Un autocar ucrainean care staționa a început să se miște brusc din motive încă necunoscute. Mașina a intrat într-un grup de oameni și apoi s-a răsturnat.
Petru Mazilu
22 apr. 2026, 14:23, Știri externe

Un autocar ucrainean, oprit pe marginea unei șosele din Bulgaria, a început să se miște brusc și a intrat într-un grup de oameni, potrivit Novinite. Accidentul s-a produs în apropierea punctului de trecere a frontierei Malko Târnovo de la granița cu Turcia.

Autobuzul a lovit cu spatele mai mulți oameni și apoi s-a răsturnat. Două persoane au murit și alte 16 au fost rănite, unele fiind în stare gravă. Răniții au fost duși la spitalele din regiune.

Se pare că autocarul care transporta 37 de pasageri și doi șoferi, toți cetățeni ucraineni, s-a oprit pe marginea drumului deoarece a rămas fără combustibil. După ce pasagerii au coborât și s-au adunat în spatele vehiculului, acesta a început în mod neașteptat să se miște cu spatele.

Șoferul a fost reținut și este audiat de polițiștii bulgari.

SURSE: PSD susține varianta unui premier tehnocrat și o împinge în spațiul public ca posibilă soluție pentru rezolvarea crizei
G4Media
„Mă simt nedreptățit!” Ce pensie primește un pensionar român, care a avut 3.500 lei salariu și a muncit 31 de ani și 4 luni cu forme legale
Gandul
DOLIU în lumea modei! A murit designerul Eugen Olteanu
Cancan
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport
Vladimir Plahotniuc, condamnat la 19 ani pentru mai multe infracțiuni în dosarul fraudei bancare
Libertatea
O nouă tulpină Covid-19 se răspândește rapid! Care sunt riscurile noii variante, conform experților
CSID
Ai băut puțin și ai condus? Ce se întâmplă dacă aparatul indică alcool
Promotor