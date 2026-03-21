Autocar cu 44 de persoane, implicat într-un accident rutier, între Galați și Vaslui. Un om a murit, 14 au ajuns la spital

Autoritățile au activat Planul Roşu de Intervenţie.

Autocarul s-a răsturnat în afara drumului, pe E 581, între localitățile Priponești și Tutova.

În urma accidentului au fost înregistrate 15 victime, dintre care o persoană a fost declarată decedată, iar 14 persoane au fost rănite.

Persoanele rănite au ajuns la spitale din cele două județe.

Celelalte persoane implicate în accident vor fi transportate cu microbuzele ISU într-o locație din apropiere, în așa fel încât să fie preluate de un alt autocar.

Accident mortal și în județul Satu Mare

Pe DN 1C, în zona localității Livada Mică, județul Satu Mare, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate un autoturism și un autocamion.

În urma impactului au rezultat 2 victime, respectiv cei 2 șoferi. Șoferul autoturismului a murit.

Circulația rutieră se desfășoară pe un singur fir, alternativ, prin dirijarea polițiștilor.

Conform Infotrafic, pe drumurile principale, respectiv: A 1 București – Pitești, A 2 București – Constanța, A 3 București – Ploiești, A 4 Ovidiu – Agigea, A 7 Ploiești – Adjud, DN 1 Ploiești – Brașov și DN 7 Pitești – Sibiu, circulația rutieră se desfășoară în condiții normale, pe un carosabil uscat, cu vizibilitate bună și valori de trafic reduse.