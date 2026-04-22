Miniștri cu averi de milioane, diamante și conturi pe minus: contrastele din executivul francez

Documentele au fost „completate cu atenție”, deși unii demnitari au fost nevoiți să corecteze „erori sau inexactități”, potrivit instituției independente care verifică patrimoniul și interesele demnitarilor, citată de Le Figaro. Ele oferă o imagine detaliată asupra veniturilor, proprietăților și intereselor financiare ale membrilor guvernului Franței.

Conturi pe minus în Guvern

Premierul Sébastien Lecornu a declarat un cont bancar pe minus, chiar dacă multe alte conturi ale sale sunt pe plus. Situații similare apar și în cazul ministrului Transporturilor, Philippe Tabarot, dar și al miniștrilor Marina Ferrari (Sport) și Naïma Moutchou (Teritorii de peste mări).

Proprietăți și averi consistente

În același timp, mulți membri ai guvernului sunt proprietari de imobile valoroase. Premierul deține două case și un teren în Normandia, dar și datorii în curs de rambursare.

Ministrul IMM-urilor și Comerțului, Serge Papin, are o avere estimată la aproximativ 8,5 milioane de euro, în mare parte din participații la compania de investiții FINAPA. La rândul său, ministrul Economiei, Roland Lescure, deține un patrimoniu imobiliar de circa 3,7 milioane de euro, incluzând un apartament de 159 m² în Paris, evaluat la peste 2,2 milioane de euro.

Diamante și active neobișnuite

Ministrul Tranziției Ecologice, Monique Barbut, a declarat un apartament de 220 m² în Paris, estimat la 2,2 milioane de euro, dar și un diamant solitar evaluat la 30.000 de euro.

Ministrul de Externe, Jean-Noël Barrot, deține participații în mai multe bunuri imobiliare, inclusiv un spațiu de parcare în capitala Franței, evaluat la aproape 350.000 de euro. Declarațiile includ și polițe de asigurare de viață, care depășesc 1,6 milioane de euro în cazul acestuia.

Măsuri pentru evitarea conflictelor de interese

Pentru a preveni conflictele de interese, documentele publicate includ și veniturile din activități profesionale, precum și activitățile partenerilor. Potrivit instituției de control al averilor și intereselor demnitarilor, 14 membri ai guvernului fac obiectul unor decrete de abținere, ceea ce înseamnă că nu pot participa la decizii legate de interesele lor personale sau profesionale.

Este cazul lui Jean-Noël Barrot în privința subiectelor care implică Uber, unde lucrează sora sa, dar și al lui Serge Papin în raport cu companiile grupului Auchan, din al cărui consiliu de administrație a făcut parte până în 2025.