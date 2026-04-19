Prima pagină » Evenimente » Dezastru într-o localitate din Malaysia. Sute de case au fost distruse de un incendiu

Dezastru într-o localitate din Malaysia. Sute de case au fost distruse de un incendiu

Un incendiu uriaș a izbucnit într-o localitate din Malaysia. Sute de case au fost distruse, iar localnicii au fost nevoiți să fugă.
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
19 apr. 2026, 13:20, Știri externe

Incendiul a izbucnit în cursul nopții de sâmbătă spre duminică în regiunea Sabah, potrivit Al Jazeera. Este vorba despre un sat aflat pe malul apei.

Cel puțin 200 de case, majoritatea locuințe lacustre, au ars și nu mai pot fi refăcute, au stabilit autoritățile. Aproximativ 450 de persoane au fost evacuate de urgență.

„Vântul puternic și densitatea mare a caselor au cauzat răspândirea rapidă a incendiului, în timp ce condițiile de reflux au îngreunat obținerea unei surse de apă”, a declarat șeful pompierilor Jimmy Lagung, citat de agenția de știri Bernama.

Incendiul a izbucnit în una dintre cele mai sărace regiuni ale Malaysiei. Autoritățile centrale au anunțat că vor oferi suport financiar victimelor după finalizarea operațiunilor de salvare și relocare.

Recomandarea video

