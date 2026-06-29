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50.000 de dolari despăgubiri pentru 15 minute petrecute în cătușe la un protest împotriva lui Trump

Un locuitor din Washington va primi despăgubiri de 50.000 de dolari după ce a fost reținut de poliție pentru că a urmărit o patrulă a Gărzii Naționale cu telefonul pornit pe melodia lui Darth Vader din „Star Wars”. Bărbatul susține că gestul său a fost un protest față de prezența militarilor pe străzile capitalei SUA.
50.000 de dolari despăgubiri pentru 15 minute petrecute în cătușe la un protest împotriva lui Trump
Maria Miron
29 iun. 2026, 22:40, Știri externe
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Districtul Columbia a acceptat să plătească 50.000 de dolari pentru a încheia procesul intentat de americanul Sam O’Hara, care a acuzat polițiștii că l-au reținut în mod ilegal în timpul unui protest desfășurat în septembrie 2025.

Potrivit documentelor făcute publice luni de Associated Press, suma include și cheltuielile de judecată și onorariile avocaților. O’Hara a fost reprezentat de filiala din Washington a Uniunii Americane pentru Libertăți Civile, care oferă asistență juridică în cazuri ce vizează încălcarea drepturilor constituționale.

Artist și angajat în domeniul hotelier, O’Hara a acceptat acordul propus de autoritățile din Washington, renunțând la procesul intentat împotriva orașului și a celor patru polițiști.

Protest cu muzica din Star Wars

Incidentul a avut loc pe 11 septembrie 2025. O’Hara a mers în urma unei patrule a Gărzii Naționale pe o stradă publică, ținând telefonul la volum maxim, din care răsuna „The Imperial March”, melodia asociată personajului negativ Darth Vader din seria „Star Wars”.

Potrivit plângerii, unul dintre militari a chemat poliția, iar agenții l-au încătușat și l-au ținut imobilizat între 15 și 20 de minute, după care l-au eliberat fără să îi aducă vreo acuzație.

O’Hara a susținut în proces că i-au fost încălcate dreptul la libertatea de exprimare, garantat de Primul Amendament al Constituției SUA, precum și protecția împotriva reținerilor nejustificate și a folosirii excesive a forței, prevăzută de cel de-al Patrulea Amendament.

Militarii, trimiși în Washington la ordinul lui Trump

Militarii Gărzii Naționale au fost mobilizați în Washington în august 2025, după ce președintele Donald Trump a declarat, prin ordin executiv, stare de urgență din cauza criminalității din capitală.

Măsura a provocat tensiuni cu autoritățile locale și cu locuitorii orașului. Sute de militari sunt încă prezenți în Washington, fără ca administrația federală să anunțe când se va încheia misiunea.

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