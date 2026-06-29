50.000 de dolari despăgubiri pentru 15 minute petrecute în cătușe la un protest împotriva lui Trump

Districtul Columbia a acceptat să plătească 50.000 de dolari pentru a încheia procesul intentat de americanul Sam O’Hara, care a acuzat polițiștii că l-au reținut în mod ilegal în timpul unui protest desfășurat în septembrie 2025.

Potrivit documentelor făcute publice luni de Associated Press, suma include și cheltuielile de judecată și onorariile avocaților. O’Hara a fost reprezentat de filiala din Washington a Uniunii Americane pentru Libertăți Civile, care oferă asistență juridică în cazuri ce vizează încălcarea drepturilor constituționale.

Artist și angajat în domeniul hotelier, O’Hara a acceptat acordul propus de autoritățile din Washington, renunțând la procesul intentat împotriva orașului și a celor patru polițiști.

Protest cu muzica din Star Wars

Incidentul a avut loc pe 11 septembrie 2025. O’Hara a mers în urma unei patrule a Gărzii Naționale pe o stradă publică, ținând telefonul la volum maxim, din care răsuna „The Imperial March”, melodia asociată personajului negativ Darth Vader din seria „Star Wars”.

Potrivit plângerii, unul dintre militari a chemat poliția, iar agenții l-au încătușat și l-au ținut imobilizat între 15 și 20 de minute, după care l-au eliberat fără să îi aducă vreo acuzație.

O’Hara a susținut în proces că i-au fost încălcate dreptul la libertatea de exprimare, garantat de Primul Amendament al Constituției SUA, precum și protecția împotriva reținerilor nejustificate și a folosirii excesive a forței, prevăzută de cel de-al Patrulea Amendament.

Militarii, trimiși în Washington la ordinul lui Trump

Militarii Gărzii Naționale au fost mobilizați în Washington în august 2025, după ce președintele Donald Trump a declarat, prin ordin executiv, stare de urgență din cauza criminalității din capitală.

Măsura a provocat tensiuni cu autoritățile locale și cu locuitorii orașului. Sute de militari sunt încă prezenți în Washington, fără ca administrația federală să anunțe când se va încheia misiunea.