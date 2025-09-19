78 de persoane au fost ucise într-un atac cu dronă asupra unei moschei din Sudan

Atacul de vineri din orașul el-Fasher a fost atribuit grupării paramilitare Forțele de Sprijin Rapid (RSF), dar gruparea nu și-a asumat responsabilitatea.

RSF și armata sunt angajate într-un război civil feroce de mai bine de doi ani.

Paramilitarii câștigă teren în lupta lor pentru a prelua controlul complet asupra orașului el-Fasher – ultima fortăreață a armatei din Darfur și găzduiește peste 300.000 de civili prinși în capcană în lupte.

Un rezident a declarat pentru BBC că drona a lovit în timpul rugăciunilor de dimineață, ucigând zeci de oameni pe loc.

Sursa medicală a declarat că 78 de persoane au murit și aproximativ 20 au fost rănite, dar procesul de extragere a cadavrelor din dărâmăturile clădirii este încă în desfășurare.

Săptămâna aceasta, RSF a lansat o nouă ofensivă asupra orașului El Fasher, pe care îl asediază de mai bine de un an. Rapoartele arată că aceasta a inclus atacuri feroce asupra orașului Abu Shouk, o tabără pentru persoane strămutate din apropierea orașului.

Imaginile din satelit sugerează că unitățile RSF controlează acum o mare parte din tabără, potrivit Laboratorului de Cercetare Umanitară (HRL) al Universității Yale, care monitorizează războaiele.

Potrivit unității, imaginile din satelit arată, de asemenea, că RSF a intrat în sediul Forțelor Întrunite, un colectiv de grupuri armate aliate armatei sudaneze.

Sediul central este situat într-un fost complex al ONU, considerat a fi o linie esențială de apărare.