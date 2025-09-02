9 milioane de euro pentru concediere după concediul paternal: Proces răsunător împotriva unei bănci americane

Un fost manager din departamentul de conformitate al băncii americane Goldman Sachs a intentat un proces prin care cere 9 milioane de euro despăgubiri, susținând că a fost concediat pe nedrept după ce a beneficiat de concediu paternal timp de șase luni, conform drepturilor contractuale. Cazul s-a petrecut la sucursala din Marea Britanie, iar procesul s-a desfășurat în fața unui tribunal britanic deoarece angajatul lucra în Londra, sub contract de muncă britanic și sub incidența legislației muncii din Regatul Unit.

În decizia emisă la finalul anului trecut, tribunalul britanic i-a dat dreptate angajatului, stabilind că a fost discriminat pe criterii de gen, deoarece „o femeie aflată într-o poziție similară nu ar fi fost concediată pentru absența cauzată de îngrijirea copilului”. Totuși, instanța a notat că există o probabilitate de 50% ca acesta să fi fost oricum inclus într-un proces de restructurare internă, potrivit Bloomberg.

Concediul paternal, „un drept, nu un motiv de sancțiune”

Reclamantul a arătat că, cu puțin timp înainte de revenirea din concediu, i s-a spus că poziția sa este în pericol și că ar fi avut performanțe sub așteptări, pentru prima dată în cei 15 ani de carieră. Cinci săptămâni mai târziu, a fost concediat, lucru care, potrivit avocaților săi, nu i s-ar fi întâmplat unei angajate aflate într-o situație similară.

„Concediul paternal este un drept, nu un motiv de sancțiune. Clientul nostru nu a făcut decât să își asume rolul de tată în mod responsabil și legal”, au transmis reprezentanții legali ai fostului manager.

Banca respinge acuzațiile și cuantumul cerut

Banca a respins acuzațiile, susținând că decizia de concediere a fost legată exclusiv de performanță: „Respingem ferm acuzațiile și cererea de despăgubiri”, a declarat un purtător de cuvânt al instituției. „Suntem lider în ceea ce privește concediul parental plătit și încurajăm toți angajații, indiferent de gen, să beneficieze de cele 26 de săptămâni oferite”.

Despăgubirile solicitate includ compensații pentru discriminare și afectarea emoțională, pierderea veniturilor viitoare și stigmatizarea profesională în urma concedierii: „Mi-am pierdut capacitatea de a-mi continua cariera aleasă sau de a obține un post comparabil. Angajatorul trebuie să fie tras la răspundere pentru prejudiciile cauzate”, a afirmat fostul angajat în documentele depuse la dosar.

Banca susține însă că fostul manager a reușit, între timp, să ocupe două poziții bine plătite, motiv pentru care despăgubirile cerute sunt nejustificat de mari. În opinia apărării, eventualele pierderi financiare nu ar trebui să acopere mai mult de 3 până la 6 luni de la concediere.

Procesul continuă pe tema despăgubirilor

Cu discriminarea deja confirmată în instanță, bătălia juridică s-a mutat pe terenul despăgubirilor. Instanța urmează să decidă dacă suma cerută reflectă pierderile reale și impactul concedierii sau dacă despăgubirile ar trebui să fie substanțial reduse, așa cum susține banca.

Procesul readuce în atenție problemele legate de discriminarea de gen în mediul corporatist și deschide o dezbatere mai largă asupra accesului real al bărbaților la concediul paternal. Un raport guvernamental din Marea Britanie arată că, din 2015 până în prezent, doar 5% dintre tații eligibili au apelat la concediul parental partajat, în ciuda facilităților oferite.